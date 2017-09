Digitale match steeds belangrijker bij solliciteren

Steeds meer studenten en afgestudeerden kiezen hun baan of stageplek op basis van een digitale match. Het traditionele solliciteren op een vacature met brief, cv en gesprek is voor de jonge werkzoekenden volstrekt achterhaald. Millennials willen vooral een bedrijf en functie die bij hun persoonlijkheid past. Het Nederlandse Magnet.me ziet daarom steeds meer bedrijven en studenten die via het netwerk van Magnet.me aan elkaar gekoppeld worden. En dat gaat heel eenvoudig.

Een sollicitant geeft z'n voorkeuren aan en op basis van deze criteria komen er bedrijven en banen naar boven. De kandidaat kan een baan liken of met een bedrijf verbinden. Pas daarna kan er gechat of gemaild worden.

5 jaar Magnet.me: 2,5 miljoen connecties

Magnet.me is in Nederland het grootste carrièrenetwerk dat op deze slimme manier kandidaat en arbeidsmarkt aan elkaar koppelt. Sinds de oprichting in september 2012 zijn ruim 150.000 studenten via dit platform in contact gekomen met potentiële werkgevers, wat vaak tot een stage of baan heeft geleid. In totaal zijn er de afgelopen vijf jaar tweeëneenhalf miljoen connecties gemaakt tussen bedrijven en studenten.

Bedrijfscultuur

Uit onderzoek van Magnet.me, gehouden onder 10.000 studenten, komt heel duidelijk naar voren dat criteria als salaris, leaseauto of reisafstand steeds minder belangrijk worden. Oprichter Vincent Karremans van Magnet.me: ,,Het gaat echt om de cultuur van het bedrijf. Dat moet passen. Iemand die graag met z'n skateboard naar z'n werk gaat, is niet te paaien met een leaseauto. Of iemand vindt het fijn als er gezamenlijk aan lange tafels wordt geluncht."

Persoonlijk

Magnet.me groeit hard. Dit jaar heeft het bedrijf uit Rotterdam een investering gekregen van een miljoen euro. Maandelijks komen er meer dan 15.000 studenten en pas afgestudeerden bij. Ook steeds meer bedrijven kiezen in deze arbeidsmarkt voor deze persoonlijker manier van werven. Inmiddels staan er zo'n 1.500 bedrijven op Magnet.me.

