Is aan de daling van de kapitaalmarktrente een einde gekomen?

De economie in grote delen van de wereld draait goed. Dat kwam afgelopen week tot uiting in een stijging van de aandelenbeurzen. Zelfs een nieuwe rakettest door Noord-Korea had, net als die van twee weken terug, nauwelijks invloed op het positieve sentiment onder beleggers. De groei van de verschillende aandelenindices, zoals de AEX, zorgde voor een hogere rente op de kapitaalmarkt.

Hiermee lijkt de dalende trend, die begin juli werd ingezet, doorbroken. De vraag voor de komende tijd is of deze stijging verder zal aanhouden.

Voor de zesde week op rij verlaagden diverse geldverstrekkers vorige week hun rentetarieven, de langste reeks van dit kalenderjaar. Wederom ging het om bijna twintig aanbieders, waaronder partijen als ABN Amro, Aegon, Argenta en MUNT Hypotheken. De Rabobank heeft voor de nieuwe week een verlaging aangekondigd. Het ging over het algemeen om kleine aanpassingen. Daarnaast waren er de afgelopen twee weken ook geldverstrekkers die bepaalde rentecategorie├źn verhoogden, zoals Florius. Wellicht tekenen dat de daling van de hypotheekrente afzwakt. Daarmee zou de tweede helft van 2017 wel eens een kopie kunnen worden van die van vorig jaar: renteverlagingen in augustus en september en een stijging van de rente in de laatste maanden, mocht de ECB in oktober besluiten tot afbouw van het opkoopprogramma.

De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Bron: Hypotheekshop