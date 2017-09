Miljoenennota 2018: Nederlandse overheidsfinanciën kerngezond

Het gaat boven verwachting goed met de ontwikkeling van de overheidsfinanciën. Zo loopt het begrotingsoverschot dat in 2016 is bereikt volgend jaar verder op naar 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld daalt volgend jaar verder naar 54,4 procent van het bbp. Dit staat in de Miljoenennota 2018, die minister Dijsselbloem vandaag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

De groei van de Nederlandse economie bedraagt 3,3 procent in 2017 en groeit volgens het Centraal Planbureau (CPB) met 2,5 procent in 2018. We geven meer geld uit en exporteren meer producten naar het buitenland. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn positiever dan eerder werd voorspeld. De werkloosheid daalt snel doordat het aantal banen toeneemt.

De Nederlandse economie profiteert van het verbeterde economische klimaat in Europa en daarbuiten. Daar staat tegenover dat Nederland als open economie relatief grotere risico's loopt als het economisch tij in Europa of daarbuiten keert. De Brexit, de onzekere economische koers van de Verenigde Staten en (geo)politieke spanningen in andere werelddelen kunnen de groei van de Nederlandse economie negatief beïnvloeden.

Om niet direct te hoeven bezuinigen in perioden van nieuwe economische tegenslag en om in de toekomst sneller te kunnen reageren op een crisis, is het belangrijk dat – nu het economisch meezit – de schuld verder wordt afgebouwd. Dit schept ruimte om bij toekomstige tegenslagen tijdelijk een tekort te laten ontstaan en de schuld op te laten lopen, zodat pijnlijke bezuinigingen minder snel noodzakelijk zijn.

Minister Dijsselbloem: 'We willen dat de schuld verder omlaag gaat. Tegelijk vinden we sommige uitgaven zo belangrijk, dat we daar extra geld voor uittrekken. Zo gaat er volgend jaar extra geld uit naar de koopkracht, zodat ook uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden van de economische groei kunnen meeprofiteren.'

Extra uitgaven 2018

• Het kabinet maakt 425 miljoen euro vrij om de koopkracht van kwetsbare groepen te verbeteren. Hierdoor gaan naast werkenden, ook de meeste mensen met een uitkering en gepensioneerden erop vooruit.

• Er gaat, zoals eerder bekendgemaakt, 435 miljoen euro extra naar de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Deze investeringen lopen op tot structureel ruim 2 miljard euro.

• Het kabinet investeert 270 miljoen euro extra in de verbetering van en nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden primair onderwijs. Dit wordt via een nota van wijziging toegevoegd aan de begroting voor 2018. Daarnaast wordt er incidenteel 223 miljoen euro extra uitgetrokken voor het hogere aantal leerlingen en studenten.

• Er komen extra middelen voor digitale veiligheid en de aanpak van terrorisme. Het kabinet investeert 116 miljoen euro extra in de veiligheid van Nederland. Hiervan is dertig miljoen euro beschikbaar voor het afpakken van crimineel vermogen.

• Het kabinet reserveert voor de komende jaren incidenteel 75 miljoen euro extra om – indien nodig - de continuïteit van de Belastingdienst te kunnen borgen.

• Om het toezicht door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te verbeteren wordt incidenteel 25 miljoen euro extra gereserveerd.

Bron: Rijksoverheid