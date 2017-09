Stevige groei zorgt voor toename overschot en daling schuld

Het Centraal Planbureau (CPB) constateert dat de Nederlandse economie flink in de lift zit. De groei trekt dit jaar naar verwachting aan tot 3,3%, dankzij een heel sterk tweede kwartaal. In 2018 kan de groei op 2,5% uitkomen. Ook dat is meer dan enkele maanden geleden nog werd voorzien. Dat de economische groei hoger uitvalt dan het CPB in juni verwachtte, komt vooral door de heel gunstige ontwikkeling van de Nederlandse uitvoer.

Deze profiteert van de versnelling van de wereldhandel. Hoewel de expansie van de wereldhandel in 2018 weer wat afvlakt, is deze hoger dan in 2015-2016. De bijdrage van de uitvoer aan de economische groei neemt dit jaar flink toe en valt in 2018 weer terug.

Daarnaast nemen ook de gezinsconsumptie en de investeringen stevig verder toe. De consumptie kan toenemen dankzij de verbetering van het reëel beschikbaar inkomen. Die inkomensverbetering is het gevolg van de sterke banengroei en oplopende reële lonen (loonstijging neemt toe terwijl de inflatie in 2018 gelijk blijft). De bedrijfsinvesteringen doen het goed. Het CPB wijst ter verklaring op de stijgende binnenen buitenlandse afzet, de vrij hoge bezettingsgraad, stevige winsten en lage kapitaalkosten. Ook de woninginvesteringen nemen harder toe dan eerder verwacht, maar de stijging valt wel lager uit dan in de voorgaande jaren. De werkloosheid daalt in 2017 en 2018 verder. Dat is te danken aan de flinke toename van de werkgelegenheid – vooral in 2017. De arbeidsmarkt wordt krapper en hier en daar ontstaan knelpunten. Daarom verwacht het Planbureau dat de contractloonstijging gaat oplopen.

De samenvatting van het rapport is:

Macro Economische Verkenning 2018

• Het CPB verwacht 3,3% economische groei in 2017 en 2,5% in 2018

• Na de versnelling in 2017 vlakt de expansie van de wereldhandel in 2018 iets af

• De bijdrage van de uitvoer aan de BBP-groei neemt dit jaar toe en valt in 2018 weer terug

• De consumptieve bestedingen stijgen in 2018 nog iets meer dan dit jaar – vooral door een sterkere stijging van de reële lonen

• De inflatie is gemiddeld stabiel op 1,4%De werkloosheid daalt verder dankzij de banengroei

Miljoenennota 2018

• Door de demissionaire status van het kabinet zijn er weinig nieuwe maatregelen

• Het EMU-overschot stijgt naar 0,8% van het BBP, dankzij de economische groei

• De (beperkte) uitgavenverhogingen remmen deze stijging wat af

• De overheidsschuld daalt naar 54,4% van het BBP in 2018

• Door extra maatregelen neemt de koopkracht voor alle groepen toe

Download hier de gehele rapportage.