Univé test persoonlijk contact met robot

Robots vormen de voorhoede van digitale ontwikkelingen in de samenleving. Univé wil begrijpen wat dit soort veranderingen betekenen voor klanten en hoe klanten reageren op interactie met een robot als hostess. Daarom is Univé een test gestart met robot Pepper in een Univé-winkel in Heerhugowaard. Hostess Pepper heet klanten bij binnenkomst welkom en probeert een gesprekje met ze te voeren over hun afspraak.

Ze wordt vooral ingezet als een hostess. Tijdens het wachten kunnen klanten een quizje met haar doen. Vervolgens wordt gevraagd hoe ze het contact hebben ervaren. ‘Spannend en tegelijk kansrijk’ "De samenleving verandert en robots zijn daar mogelijk een ingrijpend voorbeeld van. Het is spannend want niemand weet wat het echt gaat betekenen en tegelijk biedt het ook kansen, misschien ook voor de dienstverlening van Univé. Dit is een eerste test om dat te gaan ontdekken", zegt CEO Joost Heideman van Coöperatie Univé.

Persoonlijk

Technisch gezien is het een uitdaging als het gaat om spraaktechnologie en het herkennen van namen bijvoorbeeld. Maar de praktijk moet vooral ook uitwijzen of klanten de inzet van een robot in een winkel van Univé als iets positiefs ervaren. Univé staat bekend om haar persoonlijke vorm van dienstverlening.

Medewerkers

"Ook gaan we haar bij diverse bijeenkomsten met medewerkers in contact brengen. Want ook voor ons als organisatie zal de opkomst van robots iets gaan betekenen. Overigens geloven we niet dat robots mensen vervangen. Als ze werkelijk helpen, dan vooral als aanvulling", zegt directeur Robert de Ruiter van Univé Regio+ waar de test plaatsvindt.

Vijf weken

De proef bij de winkel in Heerhugowaard zal in totaal vijf weken duren. Pepper zal in die periode week op en week af dienst doen. In de weken dat ze niet in de winkel staat, wordt ze aangepast al naar gelang de bevindingen en de reacties van klanten.

RoboValley

De komst van Pepper maakt onderdeel uit van de recent deelname van Univé aan RoboValley, waar in samenwerking met de TU Delft Robotics Institute allerlei organisaties onderzoek doen naar robotica. Univé heeft er sinds kort een kantoor en is zo ook in contact gekomen met Interactive Robotics, waarmee de test met Pepper samen wordt uitgevoerd.

Bron: Univé