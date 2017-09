Het nieuwe kabinet is aan zet op de woningmarkt

Het was een enerverende week voor de woningmarkt. Woensdag 13 september hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de positie van starters op de woningmarkt en afgelopen dinsdag was het Prinsjesdag. Met het nieuwe kabinet op komst, de geluiden daarover worden steeds sterker, een goed moment om de recente ontwikkelingen op de woningmarkt kort op een rij te zetten.

Eensgezindheid tijdens rondetafelgesprek over starters op de woningmarkt

Deelnemende marktpartijen aan het rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden waren nog meer dan verwacht heel eensluidend in hun conclusies: starters hebben het inderdaad moeilijk en er is met name een groot tekort aan betaalbare middenhuurwoningen in Nederland, met een huur tussen de € 711,- en € 950,- (tot € 1.200,- in de grote steden). De negentien marktpartijen verschilden wel in de accenten die ze aanbrachten in hun verhaal. Interessante ideeën die genoemd werden om de positie van starters te verbeteren, waren:

• Het tijdelijk ophogen van de inkomensgrenzen voor de sociale huursector, en het doortrekken van het puntenstelsel tot een huurgrens van € 900,-.

• Minder strikte overheidsregulering voor middenhuurprojecten van beleggers. Een (grotere) rol voor woningbouwcorporaties in het beheer van middenhuurwoningen.

• Meer regie vanuit de rijksoverheid en zelfs het aanstellen van een projectminister voor Bouwen. Niet alleen in de steden bijbouwen maar ook daarbuiten om de druk op de steden te verminderen.

• Terugbrengen van de aflosverplichting tot 50% en het verlengen van de looptijd van een hypotheek tot 40 jaar (Ook De Hypotheekshop heeft hier eerder voor gepleit). Bij het bepalen van iemands toetsinkomen rekening houden met het arbeidsmarktperspectief, dat gebeurt op dit ogenblik al op twee manieren (via de arbeidsmarktscan of de perspectiefverklaring).

• Het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters en hen de mogelijkheid bieden om een deel van de bijkomende kosten mee te financieren (denk aan de NHG-borgtochtprovisie). Ook een herintroductie van de landelijke starterslening werd genoemd.

Prinsjesdag biedt nog geen oplossingen

Het ministerie van Wonen en Rijksdienst schrijft in haar persbericht dat “de woningmarkt zich de afgelopen jaren krachtig heeft hersteld. In 2018 wordt verder gewerkt aan een robuuste woningmarkt en energiezuinige woningbouw met voldoende aanbod en minder schulden.” Door de demissionaire status van het huidige kabinet wordt er nauwelijks nieuw beleid in gang gezet en krijgt de woningmarkt niet de aandacht die deze, gezien de problemen, nodig heeft. Bovendien was een aantal van de genoemde maatregelen reeds bekend of is onderdeel van al eerder ingezet beleid (zoals de verlaging van de maximale hypotheek). We noemen daarom alleen de volgende punten:

• Met een gezamenlijke Bouwagenda werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid aan een sterke en innovatieve bouwsector. Dit moet bijdragen aan de bouw van zo’n 1 miljoen zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen die de komende decennia nodig zijn. Door de bundeling van allerlei regels in de Omgevingswet, wordt het ook makkelijker om woningbouwprojecten te starten.

• Er zijn maatregelen genomen die de bouw van huurwoningen voor middeninkomens stimuleren. Rijk, gemeenten, investeerders en woningcorporaties zitten daarvoor samen aan tafel. Begin volgend jaar brengt de voorzitter van de samenwerkingstafel zijn eindrapport uit.

• Voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en gemeenten zijn er subsidies om energiebesparing bij woningeigenaren te stimuleren.

• VvE’s zijn vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel.

Oproep aan nieuwe kabinet: zet starters, middeninkomens en krimpgebieden hoog op de woonagenda

Als de signalen daarover correct zijn, dan is de formatie van het nieuwe kabinet in de eindfase beland. Hoewel er nog niet veel van de plannen naar buiten is gekomen, lijkt het erop dat de nieuwe regering meer regie gaat nemen op de woningmarkt. Nieuwbouw zonder gasaansluiting en verduurzaming van de bestaande woningvoorraad worden daarbij naar verluidt prioriteiten. Dat zijn positieve berichten. Hopelijk heeft het nieuwe kabinet daarnaast oog voor de lastige positie van starters, de middeninkomens en de ruime woningmarkten. Voor die laatste groep is verlenging van de restschuldregeling broodnodig om het prille herstel van de doorstroming niet meteen in de kiem te smoren, iets waar indirect ook de starters bij gebaat zijn.

Bron: Hypotheekshop nieuws