Bijna helft Nederlanders actief op online peer-to-peer markten

Bijna de helft van de Nederlanders maakt gebruik van online peer-to-peer markten en het gebruik van deze markten zal verder toenemen. Dit blijkt uit een enquête onder het Nederlandse publiek. Het verdienen en besparen van geld zijn de meest genoemde redenen om actief te zijn op deze markten.

Onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij en over de kwaliteit van geleverde producten en diensten en onzekerheid over de betaling remmen het gebruik van online peer-to-peer markten.

Koppelingen

Naast traditionele bedrijven kunnen ook burgers tegenwoordig gemakkelijk producten en diensten aanbieden via het internet. Online platformbedrijven zoals Marktplaats, Airbnb en Uber gebruiken ICT-toepassingen om vragers en aanbieders in deze zogenaamde peer-to-peer markten aan elkaar te koppelen. Mogelijkheden om gemakkelijk te vinden wat je zoekt en om medegebruikers te beoordelen, hebben deze online marktplaatsen steeds toegankelijker en transparanter gemaakt. Waar peer-to-peer markten zich eerst nog concentreerden op de koop en verkoop van (tweedehands) goederen, zijn er tegenwoordig ook tal van mogelijkheden om goederen onderling te verhuren, om diensten aan te bieden en af te nemen en om geld (uit) te lenen.

Gebruik peer-to-peer markten

In de reguliere statistieken wordt nog weinig aandacht besteed aan peer-to-peer transacties. Om zicht te krijgen op de omvang en het gebruik van online peer-to-peer markten is daarom in december 2016 een enquête uitgezet onder het CentERpanel.

De enquêteresultaten tonen allereerst dat 47% van de Nederlandse bevolking op enige wijze gebruikmaakt van online peer-to-peer markten. 40% van de bevolking koopt producten van anderen, terwijl 35% producten verkoopt. Het aantal gebruikers dat producten huurt (6%) of verhuurt (1%) ligt beduidend lager. Voor het afnemen van diensten (6%) of aanbieden van diensten (1%) geldt hetzelfde. Van crowdfunding, het lenen of uitlenen van geld aan anderen, wordt nog weinig gebruik gemaakt.

De enquêteresultaten laten ook zien dat het aandeel gebruikers van online peer-to-peer markten de komende vijf jaar naar verwachting verder toeneemt. Dat geldt in het bijzonder voor de peer-to-peer markten waarop diensten verhandeld worden en producten verhuurd worden.

Factoren van invloed op gebruik peer-to-peer markten

Om zicht te krijgen op de factoren die het huidige en toekomstige gebruik van peer-to-peer markten beïnvloeden, is respondenten een lijst met factoren voorgelegd waaruit zij de belangrijkste twee mochten kiezen. Op een zelfde wijze is gevraagd naar redenen om online peer-to-peer markten niet te gebruiken. Grafiek 1 laat de belangrijkste factoren zien die door respondenten zijn gekozen.

De meest genoemde redenen om actief te zijn op peer-to-peer markten zijn het verdienen en het besparen van geld. Daarnaast is de mogelijkheid om de kwaliteit van de gezochte goederen of diensten in te zien een belangrijke factor. De meest genoemde belemmeringen om als aanbieder actief te zijn op online peer-to­-peer markten is onduidelijkheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij en onzekerheid rondom de betaling. Ook voor vragers is onzekerheid over de betrouwbaarheid van de tegenpartij een belangrijke belemmering. Daarnaast noemen respondenten onduidelijkheid over de kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten als reden om niet actief te zijn op peer-to-peer markten.

Kansen en uitdagingen van peer-to-peer markten

Een verdere groei van het aantal gebruikers van peer-to-peer markten biedt zowel kansen als uitdagingen. Peer-to-peer markten verlagen namelijk transactiekosten waardoor markten ontstaan die voorheen niet tot stand konden komen. Dit geldt in het bijzonder voor markten waarin consumenten elkaar onderling diensten aanbieden of goederen verhuren. De mogelijkheden die ontstaan om inkomen te verwerven en de toenemende variëteit aan consumptiemogelijkheden kunnen de welvaart verhogen.

Tegelijkertijd vervagen door het groeiende aantal consumenten dat op peer-to-peer markten actief is de grenzen tussen consument en producent. Bestaande bedrijven krijgen te maken met nieuwe toetreders, waardoor de concurrentie toeneemt. Hoewel dit in beginsel positief is, is deze concurrentie in sommige gevallen ingegeven vanuit een ongelijk speelveld, omdat nieuwe aanbieders niet aan wet- en regelgeving hoeven te voldoen die geldt voor bestaande aanbieders, of omdat zij deze bewust omzeilen. De uitdaging voor beleidsmakers ligt daarom in het vinden van een juiste balans tussen het benutten van de kansen die peer-to-peer markten bieden en het adresseren van de nadelige effecten die door peer-to-peer markten kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van negatieve externe effecten en de monopoliemacht van platformbedrijven.

Bron: DNB