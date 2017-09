Nationale Hypotheekbond lanceert website voor berekening looptijdrente

De Nationale Hypotheekbond lanceert de website www.looptijdrente.nl. Hier kunnen consumenten hypotheekberekeningen doen, rekening houdend met de looptijdrente in plaats van de aanvangsrente. Op deze manier houden ze rekening met het automatisch vervallen van renteopslagen gedurende de looptijd van de hypotheek. Door het gebruik van de looptijdrente kunnen consumenten duizenden euro's besparen.

Op de website kunnen consumenten verschillende berekeningen doen, zoals maandlasten berekenen op basis van looptijdrente én aanvangsrente. Hierdoor wordt het inzichtelijker welke geldverstrekkers over de gehele looptijd van de hypotheek het beste aanbod voor hen hebben. Bovendien kunnen ze het aanbod van verschillende geldverstrekkers vergelijken en voor verschillende rentevaste periodes een berekening maken. De website is mede tot stand gekomen met inbreng van de ambassadeurs a.s.r., Hypotrust en Centraal Beheer.

Het belang van looptijdrente

Geldverstrekkers hanteren bij aanvang van een hypotheek een risico-opslag. Daardoor is de rente die de klant betaalt, bij aanvang van de hypotheek hoger. Zodra het risico daalt, in de meeste gevallen door aflossing, kan deze renteopslag vervallen. Er zijn verschillende manieren waarop de geldverstrekker de opslag kan laten vervallen. De ene verlaagt de opslag automatisch (automatische rentedaling), anderen verlagen het alleen op verzoek en sommigen verlagen het alleen aan het einde van de rentevaste periode. Ook de staffel waarmee de renteopslag wordt verlaagd, verschilt per aanbieder. Op www.topopslag.nl kan de consument zien welke mogelijkheden andere geldverstrekkers bieden om de renteopslag te laten vervallen. Wanneer consumenten in hun berekening van de maandlasten het vervallen van de renteopslag meenemen, komen zij tot lagere hypotheekrentekosten dan wanneer zij alleen uitgaan van de aanvangsrente. Bij een annuïteitenhypotheek van € 200.000 kan dat in totaal een verschil opleveren van meer dan € 10.000.

Looptijdrente de nieuwe marktstandaard

Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond: "De partijen die in het traditionele hypotheekrente-overzicht als goedkoopste uit de bus komen, zijn over de gehele looptijd van de hypotheek lang niet altijd de voordeligste. De informatie in traditionele hypotheekrente-overzichten en hypotheekberekeningen is dus misleidend. Zeker wanneer consumenten van plan zijn om langer in hun woning te blijven wonen of extra aflossingen te doen. Op onze website kunnen consumenten voortaan naast de aanvangsrente ook de looptijdrente hanteren en zo een beter beeld krijgen van hun toekomstige maandlasten. Ons doel is dat de looptijdrente de consument meer inzicht geeft in de ontwikkeling van zijn maandlasten en dat looptijdrente de nieuwe marktstandaard wordt om hypotheekrentetarieven te presenteren." Oversteegen voorziet een verhoogde leencapaciteit voor huizenkopers in de toekomst. "Door het gebruik van de looptijdrente komen de vooraf berekende maandlasten voordeliger uit. Daardoor zouden consumenten meer kunnen lenen dan wanneer alleen wordt gekeken naar de aanvangsrente. Voor consumenten biedt het gebruik van de looptijdrente dus grote voordelen."

Over de Nationale Hypotheekbond

De Nationale Hypotheekbond vergelijkt en controleert hypotheken. Niet alleen op rente, maar ook op overige kosten. Het doel van de Nationale Hypotheekbond is het zo volledig en onafhankelijk mogelijk informeren van consumenten en het ondersteunen van de adviseur hierin. Zij ondersteunen de consument met gerichte tools en helder geschreven basisinformatie over het vinden, het afsluiten en het onderhouden van een hypotheek.