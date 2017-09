Lancering van Fintech voor Goede Doelen: Qarma

Een nieuwe app is gelanceerd in Nederland: Qarma. In de Qarma app heeft de donateur keuze uit bijna 500 Nederlandse Goede Doelen. Hij of zij kiest elke maand door te swipen één of meerdere goede doelen om een bedrag aan te doneren.

In de app wordt inzicht gegeven in de doelstelling van het goede doel en de concrete resultaten. Ook worden financiële gegevens van de goede doelen getoond: hoeveel cent van elke euro aan inkomsten wordt er besteed aan de doelstelling, maar ook het salaris van de directeur is zichtbaar. Op deze manier kan de donateur een weloverwogen keuze maken welk(e) goede doel(en) hij wil ondersteunen.

De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden niet doorgegeven aan de goede doelen, waardoor de donateur geen magazines, pennen of kalenders ontvangt en niet lastig gevallen wordt met bedelbrieven of telefoontjes. Donateurs zitten hier vaak niet op te wachten en ervaren dit soms zelfs als geldverspilling en irritant.

Het grootste deel van het in Nederland gedoneerde geld komt terecht bij de grootste en meest bekende goede doelen. Een van de voordelen van Qarma is dat de app een platform is waar ook de kleinere, onbekende goede doelen op een goedkope manier bij een grote groep mensen onder de aandacht kunnen komen.

Over Qarma

Qarma is opgericht door Marco van Bakel (1970). Marco van Bakel is jarenlang werkzaam geweest bij 2 succesvolle internetbedrijven, namelijk Alex Beleggersbank en Knab. Marco: "Ik ben Qarma begonnen uit frustratie. Ik wil graag goede doelen steunen, maar niet vastzitten aan één goed doel. De kleinere goede doelen kwam ik al helemaal niet tegen, want die hebben niet het marketingbudget of marketingkennis om mij te bereiken. Als ik vervolgens geld had overgemaakt, werd ik twee jaar lang bestookt met glossies, bedelbrieven en telefoontjes om maar vooral vaste donateur te worden. Daar gaven de goede doelen meer geld aan uit, dan dat ik aan ze overgemaakt had. Met Qarma neem ik al deze bezwaren weg en maak ik doneren weer makkelijk. En samen kunnen we de wereld een beetje beter maken."

Hoe werkt de Qarma app?

De gebruiker kiest in de app één of meerdere categorieën die hij belangrijk vindt en vervolgens een bedrag (vanaf EUR 5) waarmee hij goede doelen maandelijks wil ondersteunen. Elke maand krijgt de gebruiker een pop up met de vraag om zijn goede doelen te kiezen. Een maandje overslaan kan overigens ook. Vervolgens swipet hij/zij door de goede doelen die aan zijn interesses voldoen en verdeelt het maandbedrag naar eigen inzicht. Qarma incasseert de maandbedragen bij de donateurs en maakt de totale donaties in één bedrag over naar de gekozen goede doelen. Qarma houdt van alle donaties 5% in voor marketing, incasso- en administratieve kosten en om de security van de app te garanderen. "Dit percentage zal nog eens lager kunnen worden zodra de investeringen zijn terug verdient" aldus Marco van Bakel. Liever ziet hij een bedrijf of instelling zijn kosten volledig vergoeden opdat de volle 100% van de gelden naar de goede doelen kan gaan.

Met de huidige kosteninhouding blijft Qarma ruim onder de norm van het CBF die stelt dat de wervingskosten maximaal 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving mogen bedragen. Bovendien is dit een fractie van de kosten van straatverkopers en deur-tot- deurverkopers. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat één straatdonateur een organisatie 80 euro kost en dat deze gemiddeld 5 euro per maand doneert. Jouw eerste 16 maanddonaties gaan dus naar de fondsenwervings bureaus.

Wat belooft Qarma?

- Een vast bedrag per maand maar flexibiliteit in de keuze van je goede doelen

- Keuze uit bijna 500 goede doelen

- Inzicht in doelstellingen, resultaten en directeurssalarissen en de doelbesteding van de goede doelen

- Geen glossies, pennen, kalenders of bedelbrieven van de goede doelen

- Een jaaropgave voor de aangifte inkomstenbelasting

- Direct opzegbaar

Over de naam Qarma: Wie goed doet, goed ontmoet. Good karma: door goede doelen te steunen krijg je veel goeds terug.

De Qarma app is beschikbaar voor de Iphone en Ipad in de Apple Store. Een Android app komt binnenkort beschikbaar.

Contact:

Marco van Bakel

Mobiel: 06 – 22 66 54 24

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.qarma.nl