SNS wil Nederland overtuigen dat het écht uitmaakt waar je bankiert

Op 24 september gaat SNS live met het volgende hoofdstuk in haar communicatie en laat de bank zien dat zij snapt wat Nederland financieel bezighoudt. Sinds drie jaar maakt SNS bankieren weer heel normaal voor iedereen die gewoon zonder fratsen wil bankieren met als doel te laten zien dat het uitmaakt welke bank je kiest. De typisch Nederlandse denkwijze van de bank staat centraal in de nieuwe campagne.

Om dat tot leven te brengen introduceert SNS vier klantbeloften en een nieuw fenomeen. Dit keer geen BN'er maar een TN'er: een Typische Nederlander.

Klantinzicht

Het merkverhaal is gebaseerd op het klantinzicht dat Nederlanders liever gaan stofzuigen dan bezig zijn met financiële producten en dus niet echt op zoek zijn naar producten zoals een hypotheek, een betaal- of spaarrekening of een verzekering. Wel zijn ze bezig met belangrijke momenten in hun leven: het kopen van hun huis, groter gaan wonen bij gezinsuitbreiding, hoe ze hun kinderen later kunnen laten studeren en hoe hun pensioen eruitziet. Opvallend is dat Nederlanders bij andere dienstverleners zoals telecom en energie wél kijken naar welke aanbieder de beste keuze voor hen is. Maar bij de keuze van een bank niet. SNS laat in haar nieuwe campagne zien dat het ook écht uitmaakt waar je je bankzaken doet.

Typisch Nederlands

Hiervoor introduceert SNS vier concrete klantbeloften:

• We spreken altijd heldere taal

• We zorgen dat bankieren je echt wat oplevert

• We geven een seintje als het voor jou beter kan

• We maken Nederland financieel steeds slimmer

Beloften

"Deze beloften passen bij de typisch Nederlandse mentaliteit, zoals het gegeven dat de Nederlander altijd goed op zijn geld let, graag een voordeeltje haalt, van 'doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg' houdt en overal verstand van denkt te hebben. Dat maakt SNS zichtbaar door Nederland in de eerste tv-commercial kennis te laten maken met Bart, een Typische Nederlander (een TN'er). Hij legt typisch Nederlandse eigenschappen bloot die voor iedereen herkenbaar zijn. SNS koppelt dat aan haar eigen denkwijze als nuchtere, no-nonsense bank. En een bewijs van een van haar klantbeloften. In de eerste campagne is dat: een seintje als je hypotheekrente misschien tussentijds omlaag kan. Passend bij de typisch Nederlandse eigenschap dat Nederlanders goed op hun geld letten. En waar Bart goed op zijn geld let, let SNS óók goed op het geld van Bart. Bart is blij verrast en reageert met: "Eindelijk een bank die het snapt!"

Klantrelatie

Mariëlle Krouwel, hoofd Merk & Communicatie bij SNS: "Bij SNS staat vanaf nu het product niet meer centraal in onze marketingcommunicatie maar de relatie met onze klanten. We zijn een bank die snapt waar Nederlanders op het gebied van hun financiële zaken behoefte aan hebben. Want dat typisch Nederlandse vinden we heel normaal bij SNS. En zo is de TN'er als hoofdpersoon geboren. Een schot in de roos, zo bleek tijdens klantonderzoek: herkenbaar, sympathiek, authentiek en dichtbij. In de tv-commercial laten we zien dat SNS hem begrijpt. Dat hij niet de hele dag met zijn bankzaken bezig is en dat hij soms niets van die ingewikkelde bankentaal snapt. Door slim met hem mee te denken zijn we er voor hem en niet voor onszelf. We kijken uit naar het verhaal dat Bart en zijn gezin de komende tijd gaat vertellen en hopen natuurlijk dat Nederland de TN'er snel zal omarmen. Het continue aanscherpen van onze dienstverlening en ontwikkelen van nieuwe diensten om de eigenschap 'een bank die 't snapt' steeds weer voor onze klanten waar te maken is hier een belangrijk onderdeel in".