Nederlander leent vaker voor nieuwe auto

Het aantal aanvragen voor autoleningen is fors gestegen in 2017. Nederlanders lenen dit jaar 32 procent vaker voor de financiering van een auto. Het gemiddelde leenbedrag is echter met 337 euro gedaald naar 9.154 euro. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerende Autolening Onderzoek van Geldshop.

De onafhankelijke intermediair onderzocht duizenden autolening-aanvragen uit de eerste acht maanden van 2017 en vergeleek deze met de aanvragen uit dezelfde periode in 2016.

Lager leenbedrag

Het gemiddelde aangevraagde leenbedrag voor een auto daalde dit jaar van 9.491 euro naar 9.154 euro. Een daling van ruim 3,5 procent ten opzichte van 2016. Dit is het tweede jaar op rij dat het gemiddelde leenbedrag daalt. In 2016 was er nog sprake van een daling van zo'n 14 procent. Mede door dit lagere leenbedrag werden dit jaar minder aanvragen afgewezen vanwege een overschrijding van de maximale leencapaciteit. Het aantal afwijzingen daalde dan ook met 49 procent.

Jongeren lenen vaakst, ouderen hoogste leenbedrag

Autoleningen worden vooral aangevraagd door jongvolwassenen van 18 tot 30 jaar oud. Het gemiddelde leenbedrag in deze leeftijdsgroep is echter wel het laagst van alle leeftijdsgroepen, namelijk 7.778 euro. Het lijkt erop dat jongvolwassenen steeds vaker autoleningen aanvragen vanuit een thuiswonende situatie. Het aantal leningaanvragen van thuiswonenden is dit jaar namelijk gestegen met ruim 213 procent.

Ouderen tussen de 51 en 64 jaar vragen gemiddeld het hoogste leenbedrag aan voor het financieren van een auto. Het gewenste leenbedrag onder deze groep ouderen is gemiddeld 11.805 euro.

Gelderse man kampioen geld lenen voor auto

Op provinciaal niveau bestaan er grote verschillen in leengedrag. Zo willen Gelderse mannen en vrouwen dit jaar het meeste lenen voor een auto; respectievelijk 10.899 euro en 10.039 euro. Vrouwen in Limburg vragen gemiddeld het laagste leenbedrag van alle vrouwen, namelijk 6.362 euro. Van alle mannen vragen de Friese mannen het laagste leenbedrag, namelijk 7.169 euro. Het volledige onderzoek is te vinden op de onderzoekspagina van Geldshop.