Toename handelsoverschot stuwt overschot lopende rekening op

Nederland realiseerde in het tweede kwartaal van 2017 een overschot van EUR 15 miljard op de lopende rekening. Dit is 8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), een procentpunt meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De in- en uitvoerwaarden van goederen en diensten namen fors toe ten opzichte van een jaar geleden.

Het overschot reflecteerde zich niet in het netto extern vermogen, het saldo van Nederlandse activa en passiva ten opzichte van het buitenland. Dat stabiliseerde zich eind tweede kwartaal op EUR 503 miljard (72% bbp). Door de sterkere euro werden vooral op buitenlandse beleggingen wisselkoersverliezen geleden.

Saldo lopende rekening neemt toe

Ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar nam het saldo op de lopende rekening met ruim EUR 2,6 miljard toe. Het goederenoverschot steeg daarbij met EUR 1,6 miljard tot EUR 21 miljard. De in- en uitvoerwaarden stegen allebei met bijna 10 procent, waarbij de volumegroei van de uitvoer die van de invoer overtrof. Door toegenomen inkomsten uit toerisme droeg ook het internationale dienstenverkeer bij aan de toename van het handelsoverschot.

Dividenden

Het saldo op de primaire inkomens was met EUR -3 miljard bijna gelijk aan het saldo een jaar geleden. De belangrijkste oorzaak voor het negatieve inkomenssaldo zijn de grote dividendbetalingen door Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. Net als in voorgaande jaren was de uitgaande dividendstroom in dit traditionele dividendkwartaal groter dan de inkomende.

Financieel verkeer

Het totaal aan directe investeringen van Nederlandse niet-financiële bedrijven in het buitenland was negatief (EUR-1,4 miljard). Dit komt doordat buitenlandse dochterbedrijven relatief veel aflosten op eerder opgenomen concernleningen van hun Nederlandse moeders. Buitenlandse bedrijven investeerden daarentegen voor EUR 12 miljard in de Nederlandse niet-financiële sector. Via directe investeringen stroomde er daarmee in het tweede kwartaal per saldo EUR 13,5 miljard de Nederlandse niet-financiële sector binnen.

Nederlandse beleggers kochten in het tweede kwartaal op grote schaal buitenlandse effecten aan, voor een bedrag van EUR 17 miljard. Vooral pensioenfondsen en beleggingsinstellingen kochten buitenlands kapitaalmarktpapier, vooral Amerikaans en Duits papier. De netto-aankoop van buitenlandse aandelen was positief, maar gering. Buitenlandse beleggers stootten daarentegen voor EUR 22 miljard aan Nederlandse effecten af. Deze ongebruikelijk grote transacties weerspiegelden de aflossing van eerder door Nederlandse banken uitgegeven geldmarktpapier (EUR -26 miljard). Op de kapitaalmarkt verkochten buitenlandse beleggers opnieuw Nederlands staatspapier, terwijl Nederlandse aandelen beperkt werden aangekocht. Door de grote aankoop van buitenlands papier en de verkoop van Nederlands papier, stroomde in het effectenverkeer EUR 39 miljard het land uit.

Stabilisatie netto extern vermogen

Het netto extern vermogen kwam uit op EUR 503 miljard, een vergelijkbaar niveau als vorig kwartaal. Door de appreciatie van de euro werden vooral door Nederlandse beleggers flinke wisselkoersverliezen geleden. Verder zagen Nederlandse beleggers door gunstige ontwikkelingen op de buitenlandse beurzen dit kwartaal hun aandelenportfolio in waarde stijgen. De koersen van Nederlandse aandelen in handen van buitenlandse beleggers namen juist af.

Bron: DNB