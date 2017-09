30 september 2017 | Landelijke Open dag bij DAS

Tijdens de week van de rechtspraak zet juridisch financieel dienstverlener DAS de deuren open. Of het nu gaat om een arbeidsconflict, een geschil met een leverancier, mediation bij echtscheidingen of een burenruzie. Op zaterdag 30 september kan iedereen van 11:00 tot 16:00 uur binnenlopen voor een gratis en vrijblijvend gesprek met een jurist of juridische informatie inwinnen.



Eric Pouw, Algemeen Directeur Operations bij DAS: Omdat wij bij DAS vinden dat het recht voor iedereen toegankelijk moet zijn, organiseren ook dit jaar weer een Open Huis. We zien dat de drempel om een juridische vraag met een specialist te bespreken voor velen nog hoog is. Met het Open Huis willen we die drempel verlagen. Daarom bieden we iedereen, particulier of ondernemer de mogelijkheid om even te sparren met een juridisch specialist. Vorig jaar was het Open Huis een groot succes. We verwachten dit jaar weer veel bezoekers.

Door heel Nederland

In acht vestigingen in Nederland geven onze juristen advies en informatie over alle mogelijke juridische zaken. Particulieren en ondernemers kunnen terecht in de vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Groningen, Rijswijk, Roermond, Utrecht en Zaandam.

25 minuten gesprek met juridisch specialist

Het is mogelijk om de informatiemarkt te bezoeken of een persoonlijk advies te vragen aan een juridisch specialist tijdens een gratis 25 minuten gesprek. Meer informatie verkrijgen over het Open Huis, aanmelden of het aanvragen van een 25 minuten gesprek kan hier.