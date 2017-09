De Vereende start RijZeker-project

De Vereende biedt de komende maanden, in samenspraak met intermediair van de Vereende, geselecteerde klanten het RijZeker-project aan. Doelstelling is het rijgedrag van klanten zo te verbeteren dat klanten hun autoverzekering weer bij de reguliere verzekeraars onder kunnen brengen.

Als consumenten niet meer bij de reguliere partijen terecht kunnen voor de verzekering van hun auto als gevolg van een te hoge schadefrequentie, dan is de Vereende de laatste mogelijkheid om toch nog verzekerd door het leven te gaan. Uiteraard gekoppeld aan een hogere premie en met een scherpe tussentijdse toetsing. Na aantoonbaar goed gedrag over meerdere jaren is de terugkeer naar een reguliere maatschappij met een passende premie vaak weer mogelijk. Om die terugkeer te bespoedigen introduceert de Vereende nu het RijZeker-initiatief.

Samenwerking en app

Voor het RijZeker-project werkt de Vereende nauw samen met Fleet&DriverCare. Deelnemers aan het programma krijgen een app die het rijgedrag monitort tot hun beschikking. Aansluitend biedt de Vereende een uitgebreide rijvaardigheidstraining aan, waarbij bewustwording van het rijgedrag de rode draad van het programma is. Vanzelfsprekend is gebruik van de app tijdens het rijden niet toegestaan en zijn er strenge privacyafspraken van toepassing. Uitgangspunt is dat het programma tot aantoonbaar beter rijgedrag leidt, waardoor schadevrije jaren opgebouwd kunnen worden. Hierna is een overstap naar reguliere autoverzekeraars mogelijk.

Overstap stimuleren

De Vereende stimuleert op deze wijze het overstappen van bestaande klanten naar een andere verzekeraar, maar dat is volgens Ingrid Visscher, directievoorzitter, geen enkel probleem : “ Sterker nog het sluit aan bij een belangrijk uitgangspunt van de Vereende : we zijn er voor iedereen en alle zaken waar in de reguliere markt geen dekking voor te krijgen is. Als het met het rijgedrag van de klant zo goed gaat dat een reguliere verzekeraar weer dekking wil verlenen eindigt onze rol”.

Meerdere activiteiten

De Vereende biedt de zekerheid waar de tijd om vraagt en is door haar positie in de Nederlandse markt zowel vangnet als kraamkamer voor de gezamenlijke verzekeraars. Bij de Vereende in Rijswijk werken circa 130 medewerkers. De Vereende is gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere zaken. Daarnaast voert de Vereende de werkzaamheden uit van het Waarborgfonds Motorrijtuigen, NLBureau en het fonds Middelen Gemoedsbezwaarden. Bovendien voert de Vereende het management voor de Atoompool, de Milieupool en de Terrorismepool. Op 26 september 2017 is het exact 1 jaar geleden dat alle activiteiten onder 1 gemeenschappelijke naam gebracht werden.

Bron: De Vereende