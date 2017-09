Online hypotheekadviseur eyeOpen.nl is al enige tijd onderdeel van Knab. Op 1 oktober 2017 gaat het bedrijf volledig over en neemt het afscheid van de naam eyeOpen.nl. De onafhankelijke hypotheekadviseur blijft gewoon bestaan, maar met een breder aanbod voor hun klanten en onder een andere naam: Knab Hypotheken.

eyeOpen.nl is opgericht als een brede financieel adviseur. In de beginjaren werd er online hulp en advies over hypotheken geboden, maar ook over lenen, sparen en verzekeren. De belangrijkste doelstelling was om consumenten laagdrempelig advies te geven over financiële producten. Daar staat het bedrijf nog steeds helemaal achter. Sinds 2014 richt eyeOpen.nl zich 100% op online hypotheekadvies. Dat was nodig om dit complexe product helemaal goed te kunnen ontwikkelen. Inmiddels is de onafhankelijke hypotheekadviseur drie jaar en duizenden tevreden klanten verder. Tijd voor de volgende stap.

Het perfecte moment om onderdeel te worden van Knab

Olivier Tardieu, Managing Director van eyeOpen.nl: "eyeOpen.nl is gegroeid van nul naar een serieuze speler in de hypotheekmarkt. Dit is het perfecte moment voor het bedrijf om de volgende stap te maken en onderdeel te worden van de financiële assistent Knab. Op deze manier regelen we niet alleen je hypotheek goed, snel en goedkoop, maar helpen we je ook op andere financiële vlakken zoals sparen, verzekeren en beleggen. Klanten krijgen daardoor nu en in de toekomst meer gemoedsrust in hun financiën en besparen ook nog eens meer geld. Wie wil dat nou niet?"

Het voordeel voor de consument? Het onafhankelijke online hypotheekadvies van eyeOpen.nl blijft bestaan. Vanuit Knab kan dat direct worden aangevuld met advies over de voordeligste verzekeringen, beleggen of sparen voor later. Knab helpt je dus niet alleen aan de voordeligste hypotheek, zoals eyeOpen.nl dat deed. Knab helpt je bij ál je geldzaken.

In één klap een stuk relevanter

Robbert Bakker, CEO Knab, Platform voor al je geldzaken: "We zijn heel blij dat we de mensen en de kennis van eyeOpen.nl kunnen toevoegen aan Knab. Hun diensten passen vanwege het online karakter en de hooggewaardeerde dienstverlening perfect bij Knab. We zijn nu in één klap weer een stuk relevanter voor onze klanten."