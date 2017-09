Nederland versterkt positie van meest concurrerende economie in de EU

Nederland verstevigt dit jaar haar vierde plaats op de ranglijst van meest concurrerende economieën ter wereld. Met een betere score dan in 2016 behoudt Nederland de positie van meest concurrerende economie in de Europese Unie. Wereldwijd lopen alleen Zwitserland, Singapore en de VS nog voor op Nederland. Dit blijkt uit de jaarlijkse, toonaangevende ranglijst van het Global Competitiveness Report die is opgesteld door het World Economic Forum.

Minister Kamp, Economische Zaken: "Het is goed nieuws dat Nederland voor het tweede jaar op rij de meest concurrerende economie in de Europese Unie is. Onze infrastructuur en het functioneren van de overheid blijven volgens het rapport van wereldklasse. Het WEF constateert daarnaast dat het Nederlandse innnovatievermogen aanzienlijk is verbeterd. Dit mooie resultaat hebben we te danken aan de inspanningen van onze ondernemers en kennisinstellingen met steun van overheden. Het gevoerde beleid heeft een belangrijke rol gespeeld in de verdere verbetering van de concurrentiepositie. De ranking laat ook zien dat andere landen in bijvoorbeeld Azië niet stil zitten en zich steeds meer tot innovatieve knooppunten ontwikkelen. We zullen dus onverminderd publiek én zeker ook privaat moeten blijven investeren in innovatie om onze concurrentiepositie te behouden en te versterken."

Uitdagingen

Ook in de toekomst moeten we een antwoord vinden op de nieuwe uitdagingen die op ons afkomen. De zoektocht naar voldoende opgeleid personeel zal het tempo van toekomstige economische groei meer en meer bepalen. Met bijvoorbeeld het Techniekpact investeert

Nederland in een betere arbeidsmarkt en in zijn kenniseconomie.

Dat is nodig, omdat opkomende economieën in Azië het internationale speelveld veranderen. Deze landen ontwikkelen hun kenniseconomie in hoog tempo en vormen daarmee in toenemende mate concurrentie voor Nederland. De huidige ranking laat echter zien dat Nederland een goede uitgangspositie heeft om die concurrentie aan te kunnen.

Nederland vast onderdeel van de top-tien

Nederland staat al sinds 2005 onafgebroken in de top-tien van de meest concurrerende economieën ter wereld. Het kabinet stelde zichzelf in het Regeerakkoord de ambitie om de positie van Nederland in de top-vijf van de meest concurrerende economieën te verankeren en versterken. Met een verstevigde plek vier op de index wordt die ambitie opnieuw verwezenlijkt. De gehele lijst bestaat uit 137 landen.