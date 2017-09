CFD organiseert de Future Days, met John de Wolf

CFD gaat alweer voor het vierde jaar het land in met haar regiobijeenkomsten, waar u ook dit jaar de mini-beurs aantreft, innovatieve ontwikkelingen ontdekt en bekende gastsprekers kunt horen. Vanaf dit jaar werkt CFD met de vaste naam 'CFD Future Days' en doet de CFD acht steden aan. Ook dit jaar is de toegang geheel gratis, waarmee dit een buitengewoon toegankelijk event is, inclusief een netwerklunch. Dit jaar gaat de CFD aan de slag met het digitale kantoor van de 21e eeuw, chemisch DNA en een heel nieuw CFD concept vol commerciële kansen voor het moderne advieskantoor.

Data en locaties:

10-10-2017: Groningen

15-11-2017: Eindhoven

16-01-2018: Rotterdam

20-02-2018: Hengelo

06-03-2018: Maastricht

27-03-2018: Amsterdam

17-04-2018: Middelburg

15-05-2018: Hoevelaken

Inloop 12:00 uur / einde ca. 17:30 uur

Futureplein

Gedurende de dag is er een 'Futureplein' waar u de stands van onze partners kunt bezoeken en persoonlijk kennis kunt nemen van hun producten of diensten

De betrokken partners:

·Assistent: CRM automatisering

·Assupport: webdesign en communicatie

·C-Profile: commercieel relatiebeheer

·Nh1816 Verzekeringen: Cas Verhage

·DFO: Jurjen Oosterbaan

·Voogd & Voogd: Klik en Advies

·Props: Chemisch DNA

·CJB: aan en verkoop portefeuilles

·Schadehulp: contra expertise brand

·Flyct: impactvolle letselschades

·Findash: Inkomens informatie software

TROTS OP ELKAAR

De 'CFD Future Days' biedt u naast kansrijke concepten ook een informele omgeving waar u met collega's onder elkaar van gedachten kunt wisselen en successen kunt delen. 95% van onze bezoekers is gegarandeerd ook intermediair.

Afsluiting door John de Wolf

De presentaties te Groningen en Rotterdam worden afgesloten door oud international 'John de Wolf'. Gedurende zijn actieve voetbalcarrière kwam De Wolf meer dan 100 x uit voor Groningen en Feijenoord. John zal op geheel eigen wijze zijn visie geven op de Future.

AANMELDEN

De toegang is gratis, houd u er rekening mee dat het aantal plaatsen beperkt is. Wilt u ook de Future Days bijwonen? Wees er dan snel bij en meld u hier aan voor een van de komende presentaties bij u in de buurt.