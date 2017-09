BinckBank helpt met Binck Comfort klanten bij financiële toekomst

BinckBank N.V. heeft vandaag met de introductie van 'Binck Comfort' haar assortiment voor Binck Laten Beleggen in Nederland uitgebreid. Via deze dienst wil BinckBank haar klanten verder helpen in het zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van hun financiële toekomst, te weten lage rentestanden, toenemende onzekerheid over de pensioenen en teruglopende sociale zekerheidssystemen.

Daartoe lanceert BinckBank met Binck Comfort een online gepersonaliseerde portefeuillebeheerdienst. Er wordt een discretionair beheer geboden vanaf € 10.000 waarbij men streeft naar een optimale combinatie van risicobescherming en rendement.

Kapstok

Binck Laten Beleggen fungeert als kapstok voor de op maat gesneden online beheerdiensten Binck Comfort, Binck Forward en Binck Pensioen. Deze oplossingen helpen particulieren hun persoonlijke langere termijn vermogensdoelstellingen te verwezenlijken op een wijze die het best aansluit bij hun behoeften, doelstellingen en risicoperceptie. Binck Comfort richt zich op een nieuw beleggerspubliek maar kan ook een aanvulling of alternatief bieden voor bestaande klanten van BinckBank.

Vermogensbehoud voorop

Jeroen Sonsma, directeur Binck Nederland: "Aansluitend op de trend waarin de burger steeds meer zelf de regie voert richting een onafhankelijke financiële toekomst, zien wij een toenemende behoefte om beleggingen te laten verzorgen door een (online) expert. Naast gemak is daarbij ook goed rentmeesterschap van groot belang. Voor klanten in deze doelgroep die hun geld aan BinckBank toevertrouwen, is het belangrijk dat zij kunnen terugvallen op een vast onderdeel van hun reeds opgebouwde vermogen. Daarom stelt Binck Comfort juist vermogensbehoud voorop. Hierdoor beschikt de klant over een maatwerkportefeuille waarbij actief beheer wordt uitgevoerd binnen een vooraf afgesproken risicobereidheid. Deze werkt als een soort buffer en dempt de waardedaling bij neerwaartse marktontwikkelingen."

Binck Comfort kent een persoonlijk beheerplan en een lage instapdrempel

Binck Comfort is afgestemd op de persoonlijke situatie. Voor iedere klant brengt BinckBank onder meer de financiële status, risicobereidheid, verwachtingen en kennis van de klant in kaart. Dit resulteert in een persoonlijk beheerplan, dat voor elke klant uniek is. Het geld dat de klant aan Binck Comfort toevertrouwt, wordt belegd in een aandelen- en een obligatiecomponent. Naast een persoonlijk beheerplan krijgen klanten 24/7 toegang tot hun beleggingen. De instapdrempel voor deze dienst is € 10.000. Met deze kenmerken biedt Binck Comfort een aantrekkelijke beheeroplossing op maat, die volop de concurrentie aan kan met de traditionele beheermethodes van de grootbanken.

Bron: Binckbank