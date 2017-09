Florius beoordeelt hypotheekaanvraag binnen 24 uur

Florius start op 30 september de campagne “hypotheek binnen één dag”, waarbij de hypotheekverstrekker aanvragen binnen 24 uur beoordeelt. Door tijdens het adviesgesprek met de adviseur de benodigde stukken in één keer digitaal aan te leveren, heeft de woningzoeker snel financiële duidelijkheid en kan hij zijn droomhuis kopen.Op zaterdag 30 september is zowel de Open Huizen Dag als de Open Huizen Route.

Snel duidelijkheid

Een consument wil snel weten of hij zijn bezochte droomhuis kan financieren, zodat hij niet achter het net vist. Wanneer de adviseur tijdens of na het adviesgesprek de woningzoekende laat weten welke documenten hij nodig heeft om bij Florius aan te leveren, dan kan er na ontvangst van de stukken binnen een dag duidelijkheid worden geven. Dit geeft de consument, met twee weken bedenktijd, de financieringszekerheid die hij wenst. Voorwaarde is wel dat de consument de benodigde stukken correct en volledig aanlevert. Karin Polman, directeur Florius: ‘We zijn er trots op dat we consument en adviseur snel en efficiënt kunnen faciliteren. Wanneer de juiste stukken compleet ingevuld worden geüpload, dan kunnen wij binnen één dag na het renteaanbod de hypotheekaanvraag beoordelen. Hierdoor kan de adviseur, zonder veel administratieve rompslomp, zijn klant snel duidelijkheid geven.’

Hypotheekaanvraag

De hypotheekaanvraag wordt bij de adviseur gedaan, maar het uploaden van documenten en het volgen van de aanvraag kan de consument ook uitstekend zelf online. Dit kan via de Florius website (mijnFlorius voor hypotheekaanvragen) en via demijnFlorius app. De consument kan de hypotheekofferte inzien, bouwdepotdeclaraties indienen en de status van de stukken volgen. Bovendien krijgt hij bericht wanneer zijn hypotheekaanvraag is goedgekeurd en wanneer hij contact moet opnemen met zijn adviseur. Door de consument snel online inzicht te geven, ervaart hij minder spanning en gedoe bij één van de grootste financiële beslissingen in zijn leven. De adviseur wordt ontlast in zijn administratieve taken, waardoor hij zich kan concentreren op zijn kerntaak, namelijk klanten uitgebreid en persoonlijk adviseren op de punten waar ze dat écht nodig hebben.

Over Florius

Florius meent dat een hypotheek met de klanten moet kunnen meebewegen. Daarbij gelooft Florius in de kracht van onafhankelijk advies van hypotheekadviseurs. Florius: "We zetten alles op alles om samen te zorgen dat de klant onbezorgd kan blijven wonen. Of in het huis dat onze klant vandaag op het oog heeft of het huis waar onze klant over 30 jaar nog steeds zijn verjaardag viert". Florius is een handelsnaam van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. ABN AMRO Hypotheken Groep is een 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.