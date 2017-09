Nederlandse miljonairs en hun vermogen wereldwijd in top 3 van hardste groeiers

In 2016 is het aantal Nederlandse dollarmiljonairs (high-net-worth-individuals - HNWI 1) met 13,7% gestegen naar 232.000. Na Rusland (+19,7%) noteert Nederland hiermee wereldwijd de grootste groei in het aantal miljonairs samen met Indonesië. Ook het vermogen van de Nederlandse HNWI's groeide fors met 14,2%. Dit blijkt uit de 21ste editie van het World Wealth Report van Capgemini.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de waarde van de beleggingen die vermogensbeheerders uit naam van de miljonairs doen, in 2016 wereldwijd met 24,3% is gestegen. Hoewel de miljonairs vinden dat zij teveel betalen voor deze dienstverlening, is het rendement een stuk hoger dan wat ze behalen uit goedkopere investeringen in passieve indexfondsen.

Uit het World Wealth Report blijkt dat het aantal vermogende individuen sneller is gegroeid dan in 2015: groeide dit aantal in 2015 nog met 4,9%, in 2016 is een stijging van 7,5% opgetekend. Ook het vermogen van de miljonairs volgde deze trend en steeg met 8,2% (2015: 4%). In de drie belangrijkste regio's, Noord-Amerika, Azië Pacific en Europa, groeide het aantal HNWI's gemiddeld met 7,5% en hun vermogen met 8,2%. Noord-Amerika en Europa hebben hiermee het groeitempo van Azië uit 2015 geëvenaard. Het totale vermogen van alle dollarmiljonairs wereldwijd zal in 2025 naar verwachting de grens van US$100 biljoen overschrijden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Rusland en Brazilië goed presteren. De Russische miljonairs rapporteerden in 2016 met bijna 20% de grootste groei in aantal HNWI's en hun vermogen. Hiermee herstelt het land van de lichte daling uit 2015. Ook Brazilië presteert na een slecht jaar, in 2015 werden significante dalingen in aantallen miljonairs en hun vermogen opgetekend, weer naar behoren; het land noteert dit jaar dubbele groeicijfers.

Vermogensindustrie klaar voor disruptie BigTechs?

Voor BigTechs2 is het een gunstig moment om de markt voor vermogensbeheer te betreden. Meer dan de helft van de HNWI's (56,2%) zegt open te staan voor dienstverlening van BigTech bedrijven voor het beheer van hun vermogen. De miljonairs verwachten van hen een efficiëntere dienstverlening, meer transparantie, innovatie en online mogelijkheden. Traditionele vermogensbeheerders zijn zich bewust van deze potentiële nieuwe spelers op de markt, maar denken wisselend over de impact die deze bedrijven zullen hebben.



Als het BigTech bedrijven lukt om experts op het gebied van vermogensbeheer aan te trekken en hun competenties op dit terrein te ontwikkelen, zouden zij een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de markt.

Deze bedrijven kunnen er echter ook voor kiezen om een samenwerking met traditionele vermogensbeheerders aan te gaan om de cijfers voor klanttevredenheid weer omhoog te helpen. Het aandeel HNWI's dat tevreden is over de dienstverlening van de vermogensbeheerder en hun firma is met respectievelijk 56,3% en 58,5% niet hoog. De dollarmiljonairs zijn vooral ontevreden over de beperkte opties in de dienstverlening en de stijgende kosten voor de dienstverlening.

Indicatoren vermogensgroei

Naast het hoge beleggingsrendement die de vermogensbeheerders in 2016 hebben gerealiseerd (gemiddeld 24,3%), kan de groei van het vermogen van de miljonairs worden verklaard door de manier waarop zij hun beleggingen wereldwijd spreiden, de beschikbaarheid van kredieten in de markt vanwege de lage rentestand, de op groei gerichte instelling van de miljonairs en de goed presterende beleggingscategorieën.

John Castel, sectorexpert Financial Services Capgemini Consulting, zegt: "Het is opvallend dat de Nederlandse miljonairs zo goed presteren. Ze hebben blijkbaar een neus voor de juiste investeringen waar ze groei kunnen realiseren en ook de vastgoedprijzen maken een gunstige ontwikkeling door. Daarnaast verdienen hun vermogensbeheerders een pluim. Wereldwijd zien we dat vermogensbeheerders ondanks het behaalde rendement een extra stap moeten maken; het is zaak dat zij hun expertise combineren met de vaardigheden van BigTech bedrijven voor het binden van klanten om de miljonairs tevreden te houden."

Uit het onderzoek blijkt verder dat de miljonairs met een kleiner vermogen (met US$1 miljoen tot US$5 miljoen vrij besteedbaar vermogen) minder geneigd zijn om hun vermogensbeheerder aan te raden bij anderen dan de rijkere miljonairs. Aangezien deze groep 90% uitmaakt van alle HNWI's wereldwijd, is het van belang dat vermogensbeheerders meer investeren in deze relatie en beter tegemoetkomen aan hun wensen.

1 Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWI's) hebben een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen Amerikaanse dollars of meer, hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen daar buiten gelaten.

2 BigTech is een algemene term voor datagedreven technologiebedrijven die niet afkomstig zijn uit de traditionele financiële dienstverlening, zoals Google, Amazon, Alibaba, Apple en Facebook.