Meer voedselkramen op de markt

Nederland telt ruim 11 duizend marktkramen. Dat zijn er iets minder dan in 2016, maar meer dan in 2014. Het aantal voedselkramen op de markt neemt toe, maar het aantal marktkramen in non-food daalt. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van bestaande cijfers. In 2009 waren er meer dan 12 duizend marktkramen, het hoogste aantal van de laatste jaren.

Daarna daalde het aantal kramen tot 10,6 duizend in 2014. Tussen 2014 en 2016 herstelde het aantal kramen zich weer, maar in 2017 nam het aantal marktkramen weer licht af.

Brancheverschillen

Veel kramen met textiel, kleding, schoenen en fournituren verdwenen van de markten. Daarvan zijn er nu 510 minder dan in 2007. Ook het aantal kramen met tweedehands spullen nam af, met bijna 30 procent. Daarnaast zijn er ruim 7 procent minder kramen met bloemen en planten. Het aantal kramen met overige goederen, zoals speelgoed en huishoudelijke artikelen, steeg juist (4,1 procent). Het aantal marktkooplui dat groenten en fruit aan de man brengt, nam de afgelopen tien jaar toe, van 865 kramen in 2007 naar 915 in 2017. Opvallend is dat in diezelfde periode het aantal groentewinkels juist slonk. Het aantal marktkramen met overig voedsel (noten, kaas, vis, snoep) nam met meer dan 50 procent toe. Waren er in 2007 nog iets meer dan 2 duizend van dit soort kramen, in 2017 zijn dat er ruim 3 duizend.

Regionale cijfers

Noord-Holland is de provincie met de meeste marktkramen, 2,6 duizend in 2017. Dat zijn er wel 1,3 procent minder dan in 2007. Zuid-Holland heeft er tussen 2007 en 2017 de meeste marktkramen bij gekregen, 160 stuks. Daarna volgen Limburg, Gelderland en Utrecht. Procentueel is de stijging van het aantal marktkramen in Limburg het grootst, 15,6 procent. De toename van het aantal marktkramen in Zuid-Holland is voor een groot deel toe te schrijven aan Den Haag. Daar nam het aantal marktkramen met 76 toe, tot 527. In Rotterdam daalde het aantal kramen licht, van 492 naar 487. Amsterdam heeft het grootste aantal marktkramen, 1 030. Dit zijn er 64 meer dan in 2007.

