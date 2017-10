Overlijdensrisicoverzekering vaak te duur

Consumenten betalen vaak duizenden euro's teveel voor hun overlijdensrisicoverzekering. Dat blijkt uit onderzoek van Moneywise.nl onder 2.000 consumenten. Overstappen van verzekeraar levert gemiddeld een besparing op van €10.000 aan totale premie. Effectief is dit een besparing van gemiddeld € 50,- per maand. Hogere besparingen zijn geen uitzondering.

Dalende premies

De premie van overlijdensrisicoverzekeringen daalt al jaren. Verzekeraars moeten blijven concurreren op prijs om nieuwe klanten aan te blijven trekken en mede daarom daalt de premie voortdurend. Consumenten profiteren alleen niet automatisch mee van een premieverlaging. Er is slechts 1 verzekeraar in Nederland die proactief haar klanten benaderd bij een premieverlaging en dat is Dazure, zo blijkt uit het onderzoek. Alle andere verzekeraars houden hun klanten liever ontwetend en dat levert ze al gauw duizenden euro’s aan extra premie op.

Oversluiten

"Heel Nederland is in het eind van het jaar druk met het kiezen van de goedkoopste zorgverzekering. Vaak besparen ze onbedoeld op de dekking in plaats van de premie." aldus Jeroen Wolfsen van Moneywise. "Terwijl op een overlijdensverzekering gemakkelijker en meer valt te besparen.

Koppeling hypotheek

Is de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan een hypotheek? Dan is er wel toestemming nodig van de bank waar de hypotheek loopt. In de praktijk wordt bijna altijd toestemming verleend.

Om het onderzoeksrapport te bezien: Onderzoek overlijdensrisicoverzekering 2017 (PDF).

Bron: Moneywise