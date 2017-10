Export naar Rusland neemt toe

De export naar Rusland is in de eerste zeven maanden van 2017 toegenomen naar bijna 3,2 miljard euro. Dat is 35 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De export van producten van Nederlandse makelij groeide met 40 procent tot 2 miljard euro. De wederuitvoer nam toe met 28 procent. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste exportcijfers.

Boycot

Ondanks de groei is de exportwaarde van goederen nog altijd 20 procent lager dan in 2013. Politieke en economische ontwikkelingen hebben invloed gehad op de export naar Rusland. De handelsboycot van enkele voedingsproducten, die Rusland in januari en augustus 2014 instelde, droeg mede bij aan de exportdaling. Deze boycot is nog steeds van kracht. Het CBS kan het effect op de export niet kwantificeren.

Valutaschommelingen

Naast de importbelemmeringen werd de export met Rusland de laatste jaren sterk beïnvloed door valutaschommelingen. In de eerste zeven maanden van 2017 was de waarde van de euro ten opzichte van de Russische roebel gemiddeld 17 procent lager dan een jaar eerder. Daar staat tegenover dat de euro in 2017 gemiddeld 55 procent duurder was dan in 2013. Een hogere valutawaarde is doorgaans ongunstig voor de exportpositie.

In 2017 trok de Russische economie weer aan. Dat ging gepaard met toenemende importen. Daarvoor was de algemene economische ontwikkeling in Rusland niet gunstig: de economie kromp in de periode 2013-2016, de totale import viel in die periode met meer dan 30 procent terug.

Export voeding gehalveerd

Door de boycotmaatregelen van 2014 werd de Nederlandse landbouw en de voedingsmiddelenindustrie direct geraakt. In vergelijking met januari-juli 2013, toen er nog onbelemmerde export mogelijk was, is de export van landbouwproducten en voedingsmiddelen van Nederlandse makelij ruimschoots gehalveerd. In de periode januari-juli 2017 werd voor 213 miljoen euro aan Nederlandse landbouwproducten en voedingsmiddelen naar Rusland uitgevoerd. Vier jaar eerder was dat nog 477 miljoen euro. Vlees en zuivel worden nagenoeg niet meer naar Rusland geëxporteerd.

Meer landbouwmachines en broeikassen

Fabrikanten van broeikassen en landbouwmachines zagen hun export juist toenemen ten opzichte van 2013. De export naar Rusland van deze goederen was in januari tot en met juli 2017 respectievelijk 71 en 39 miljoen euro hoger dan in dezelfde periode van 2013. De export van trucks en geneesmiddelen is eveneens beduidend hoger dan in 2013.

Bloemen en planten

Niet alleen de producenten van voedingsmiddelen exporteerden minder naar Rusland. Ook de uitvoer van bloemen en planten is sinds 2013 bijna gehalveerd. Nederlandse kwekers hadden tussen 2013 en 2016 vooral last van de duurdere euro en de economische krimp in Rusland.

Belang Rusland in Nederlandse export afgenomen

Door de ontwikkelingen vanaf 2013 is het belang van Rusland in de export van Nederland afgenomen. Was Rusland in waarde nog de tiende exportbestemming in 2013, inmiddels is het land gezakt naar plaats 15. In 2016 exporteerden bijna 3 duizend bedrijven naar Rusland. Dat is een kwart minder dan in 2013. Vanuit Russisch perspectief daalde het importaandeel van goederen afkomstig uit Nederland van 1,9 procent in 2013 naar 1,7 procent in 2016. Tegelijkertijd daalde het aandeel dat de Europese Unie had in de Russische goederenimport van 43 naar 38 procent. Het aandeel van landen buiten de EU in de Russische import nam juist toe.

Bron: CBS