Risico’s op te hoge hypotheeklasten na pensioen

Veel Nederlanders weten niet of ze hun hypotheek nog steeds kunnen dragen nadat ze met pensioen zijn gegaan. Ze zien het als zorg voor later, zegt online pensioenuitvoerder BeFrank op basis van uitvoerige gesprekken met eigen deelnemers. De huizenmarkt in ons land breekt momenteel alle records.

Nog nooit werden zulke hoge hypotheken afgesloten als in het eerste half jaar van 2017. Gemiddeld leenden mensen in het eerste kwartaal van dit jaar 281.000 euro voor hun koophuis. Uit onderzoek door Kantar TNS in opdracht van ING bleek onlangs nog dat maar liefst 87 procent van de 50-plussers zich comfortabel voelt met zijn of haar hypotheek. Maar is dat ook terecht?

Andere baan

Niet altijd, zo blijkt. “Of je in staat bent om de lening met rente netjes terug te betalen, wordt bij het afsluiten berekend op basis van je inkomsten”, vertelt Marianne de Boer, directievoorzitter van BeFrank. “Hypotheekadviseurs kijken weliswaar naar de vraag of je je hypotheek nog kunt betalen nadat je met pensioen bent gegaan, maar als je vervolgens van baan wisselt of minder gaat werken, kan dat later alsnog voor problemen zorgen. Ook als je een tijdje werkeloos bent heeft dat consequenties voor je financiële situatie later. En daar staan weinig mensen bij stil.”

Financiële ruimte

BeFrank wil Nederlanders meer pensioenbewust maken en doet daarom een oproep aan iedereen die op het punt staat om een huis te kopen of een nieuwe hypotheek af te sluiten op het huis dat ze al bezitten. “Zorg ervoor dat je een goed beeld hebt van je totale financiële situatie. Hoeveel geld heb ik nu te besteden en hoeveel is dat na mijn pensioen? Wat betekent het als ik een andere baan aanneem? Dat inzicht is echt cruciaal voor een gezonde financiële toekomst”, aldus De Boer. “Onderzoek dus vooraf ook in hoeverre je na je pensioen nog voldoende financiële ruimte hebt en op welke manier je je geld het beste kunt aanwenden: bijvoorbeeld door extra af te lossen op je hypotheekschuld of door een extra pensioenpotje op te bouwen. Een adviseur kan je daarbij helpen.”

Mensen zelf aan het stuur

Om Nederlanders meer bewust te maken van hun oudedagsvoorziening, pleit BeFrank al sinds de oprichting in 2011 voor een meer individueel pensioenstelsel. Alleen op die manier zullen ze zich beter in dit onderwerp gaan verdiepen, zo is de verwachting van de online pensioenuitvoerder. “Daarnaast zou het goed zijn als ons pensioenstelsel flexibeler wordt. Heb je bijvoorbeeld jonge kinderen, dan zijn de kosten voor levensonderhoud doorgaans wat hoger. Dat kan opgelost worden met een premievakantie. In die paar jaar moet het dan mogelijk zijn om iets minder pensioenpremie in te leggen, iets dat je later dan weer goed maakt als je iets meer te besteden hebt.”

Tijd voor een nieuw pensioenstelsel

En zo zijn er meer voorbeelden om het pensioenstelsel flexibeler in te richten. Met een eenmalige uitkering van een deel van het opgebouwde vermogen bijvoorbeeld. “Met dat bedrag kunnen mensen bijvoorbeeld het laatste stuk van hun hypotheek in één keer aflossen”, aldus De Boer. “Er moeten overigens wel grenzen worden gesteld aan zo’n keuze, want het is zaak dat iedereen een goed pensioen overhoudt. Het is de hoogste tijd dat het volgende kabinet hier stappen in zet.”

Bron: BeFrank