ING: Lichte daling beleggersvertrouwen zet door

De ING BeleggersBarometer komt afgelopen maand vier punten lager uit dan in augustus en bereikt een stand van 141. Na de piek in mei van dit jaar (150), lijkt de licht dalende trend voort te zetten. De daling wordt veroorzaakt doordat opnieuw minder beleggers een waardegroei van hun beleggingsportefeuille zien. De verwachtingen voor de komende maanden zijn wel positief.

60% van de ondervraagde beleggers verwacht een verbetering van de economische situatie van Nederland en ruim de helft (52%) van hen verwacht dat de waarde van hun beleggingsportefeuille in de komende 3 maanden zal stijgen. 82% van de Nederlandse beleggers vindt het leuk om met beleggen bezig te zijn, ruim een derde vindt het zelfs erg leuk.

AEX

De AEX is in rustiger vaarwater terecht gekomen en stijgt minder sterk dan de afgelopen maanden. Dit is ook terug te zien in de voorspelling van beleggers voor de stand van de komende periode. Zij verwachten dat de AEX dit jaar afsluit met een stand onder de 500 punten, namelijk 496. Ten tijde van dit onderzoek staat de AEX op een stand rond de 524. De voorzichtige houding onder beleggers zorgt er ook voor dat de meeste beleggers (45%) het nog steeds de beste tijd vinden om in minder risicovolle sectoren te beleggen. Bob Homan, directeur ING Investment Office: “Van euforie lijkt dan ook geen sprake. Over-optimisme leidde nog wel eens tot het nemen van te grote risico’s. Met dergelijke verwachtingen kan je moeilijk zeggen dat beleggers overoptimistisch zijn en dat zie je terug in hun beleggingsstrategie.” Op de AEX is de onrust over de overname van AkzoNobel voorbij. Meer beleggers dan de afgelopen maand (39%) vinden het moeilijk om aan te geven welk aandeel het meeste rendement zal opleveren. Het aandeel ASML lijkt het het beste te doen, 13% van de beleggers verwacht hiervan het meeste rendement.

Beleggen voor de lange termijn

De verwachte veranderingen van de AEX zorgen voor een andere beleggingshorizon onder beleggers. De hoge stand van de AEX in mei zorgde ervoor dat meer beleggers voor de korte termijn gingen beleggen. Nu deze stijging tot stilstand is gekomen wordt er weer meer voor de langere termijn belegd. Uit de barometer blijkt dat 80% van de beleggers nog wel evenveel risico neemt op de beurs als twee maanden geleden. De meeste beleggers beleggen nog steeds om hun toekomstig inkomen aan te vullen.

Beleggen is allesbehalve saai

Nederlandse beleggers hebben lol in beleggen. 82% van hen vindt het leuk om met eigen beleggingen bezig te zijn, ruim een derde vindt het zelfs erg leuk. De helft van de beleggers (54%) checkt minimaal wekelijks zijn of haar eigen beleggingen, ruim een kwart doet dit zelfs dagelijks. Beleggers die in beheer beleggen checken dat minder vaak. Toch is dit laatste niet de voornaamste reden waarom zij in beheer beleggen. Het gegeven dat experts voor hen beleggen volgens hun eigen risicoprofiel, wordt als het meest positieve gezien van beheerd beleggen.

Bron: ING