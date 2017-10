De 11e editie VBDO Benchmark Pensioenfondsen laat zien dat de trend richting een groeiende verantwoorde beleggingsportefeuille ook dit jaar weer heeft doorgezet. Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. Echter, 57% van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld, hierdoor is duurzaam beleggen voor veel fondsen nog te vrijblijvend.

Grote verschillen

De prestaties van zowel de best presterende fondsen als de laagst presterende fondsen zijn afgelopen jaar helaas vrijwel gelijk gebleven. Dat de prestaties over het algemeen zijn toegenomen is dus voornamelijk te danken aan de zogenaamde middenmoot. Wat dit jaar voornamelijk verbeterde is hoe pensioenfondsbesturen rekening houden met verantwoord beleggen en hoe transparant ze zijn. Ondanks de hogere score op transparantie blijven er grote verschillen bestaan in de kwaliteit en diepgang van de rapportage over duurzaamheid. De VBDO moedigt de Nederlandse pensioenfondsen aan om deze trend richting een groeiende verantwoorde portefeuille te versnellen, voornamelijk omdat het tegengaan van klimaatverandering een steeds urgenter thema begint te worden. De best presterende pensioenfondsen dit jaar zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en Pensioenfonds voor Woningcorporaties.

Publicatie

Een belangrijke stap in het creëren van een duurzamere portefeuille en het zetten van doelstellingen is het aanspreken van de asset manager. De VBDO organiseert daarom in samenwerking met Morningstar een debat over hoe de asset manager beter betrokken kan worden bij het duurzaam beleggingsbeleid. De VBDO zal hier de resultaten van de benchmark bekendmaken en Morningstar biedt inzicht in de trends en ontwikkelingen van duurzame fondsen.

Het volledige relevante rapport vindt u hier.

Over de VBDO

De VBDO maakt zich sterk voor een duurzame kapitaalmarkt. Een markt die naast financiële criteria ook rekening houdt met sociale- en milieucriteria. Geldstromen bepalen volgens de VBDO in belangrijke mate de kansen van een duurzame samenleving en het is dus zaak dat de spelers op de kapitaalmarkt zich hiervan bewust zijn. De VBDO maakt multinationals én beleggers bewust van hun rol door nieuwe activiteiten te initiëren en haar mening te geven over gewenste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. De VBDO heeft particuliere en institutionele leden en onderhoudt goede relaties met het bedrijfsleven. Voor meer informatie: www.vbdo.nl