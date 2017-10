Huizenbezitter wil automatische daling risico-opslag standaard in hypotheek

75 procent van de huizenbezitters vindt dat hypotheekaanbieders verplicht moeten worden automatisch de risico-opslag in de rente van een hypotheek te verlagen, als er gedurende de looptijd wordt afgelost. Dat blijkt uit onderzoek van MUNT Hypotheken onder 1.082 huizenbezitters. Slechts 15 procent heeft wel eens geprofiteerd van een dalende risico-opslag, terwijl vrijwel elke hypotheek op termijn in een lagere risicoklasse terecht komt doordat er wordt afgelost.

Hypotheekbezitters betalen onbewust tot wel tienduizenden euro's te veel aan rente.

Niet automatisch

"Als je aflost op je hypotheek en je hiermee onder een bepaalde grens komt, neemt het risico voor de hypotheekaanbieder af", aldus Menno Luiten van MUNT Hypotheken. "En de vergoeding die hij voor dit risico vraagt zou dus gedurende de looptijd ook moeten dalen. Consumenten moeten ervan uit kunnen gaan dat dit automatisch gebeurt. Wij zien echter dat dit vaak niet zo is. Uit een artikel dat de Consumentenbond recent publiceerde, bleek dat van de 38 hypotheekaanbieders slechts 12 automatisch de risico-opslag verlagen als er voldoende is afgelost.

Toekomstig woekerrentedossier

Doordat de risico-opslagen in de rente vaak niet automatisch worden verlaagd, betalen veel consumenten een verkeerde rente. "Je kunt het niet meer maken om als hypotheekaanbieder je opslagen niet automatisch aan te passen en tienduizenden euro's in rekening te brengen voor een risico dat je niet meer loopt", aldus Luiten. Het onderzoek laat zien dat ruim twee derde van de hypotheekbezitters niet uitsluit de hypotheekaanbieder erop aan te spreken als hij voordeel dreigt mis te lopen doordat de risico-opslag niet wordt aangepast. "En dan ontstaat misschien wel het volgende woekerrentedossier", waarschuwt Luiten.

Rol van hypotheekadviseur

Een meerderheid van de hypotheekbezitters (57 procent) heeft het gevoel de beste hypotheek voor zijn situatie te hebben gehad. Toch heeft slechts 20 procent van de hypotheekeigenaren het met hun hypotheekadviseur gehad over een veranderende risico-opslag en de gevolgen voor hun persoonlijke af te sluiten hypotheek. Ook weet de helft niet of de huidige hypotheekaanbieder de mogelijkheid biedt om de risico-opslag toe te passen. "Hier ligt ook een heel belangrijke rol voor de hypotheekadviseur", aldus Luiten. "Je kunt er niet vanuit gaan dat een huizenkoper dit soort technische specificaties zelf op de radar heeft. Het is aan de adviseur om ook inzicht te bieden in het financiële plaatje over de gehele looptijd."

Om een indruk te geven van de financiële verschillen heeft MUNT Hypotheken speciaal een tool op haar website geplaatst. Zo is in één oogopslag te zien wat het verschil is in maandlasten gedurende de rentevasteperiode van een hypotheek met automatische rentedaling en een hypotheek zonder deze automatische rentedaling. Bij een fictief rekenvoorbeeld van een hypotheek van €250.000,- euro met een rentevasteperiode van 20 jaar en een totale looptijd van 30 jaar, kan dit oplopen tot ruim 25.000 euro teveel aan rente.

Over MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken kwam in 2014 op de Nederlandse markt en biedt adviseurs en hun klanten transparante hypotheken aan met heel goede en eerlijke voorwaarden, scherpe rentes en een duidelijk, snel en zorgeloos aanvraagproces. MUNT Hypotheken verstrekt hypotheken op basis van kapitaal van dertien Nederlandse pensioenfondsen en is na Rabobank, ABN Amro, Aegon, ING, Florius en Volksbank de zevende hypotheekaanbieder van Nederland. Inmiddels hebben pensioenfondsen meer dan 11 miljard euro aan kapitaal toegezegd en is er voor ruim 8 miljard euro aan hypotheken verstrekt. Meer informatie: www.munthypotheken.nl.