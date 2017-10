Helft zakelijke beslissers vindt vertrouwen belangrijker dan prijs

Vertrouwen binnen een zakenrelatie wordt zeer belangrijk gevonden. Maar liefst 49 procent van de zakelijke beslissers in Nederland vindt het zelfs belangrijker dan prijs. Door 32 procent wordt vertrouwen boven levertijd geplaatst, 26 procent verkiest het boven innovatie en 21 procent geeft zelfs aan vertrouwen boven kwaliteit te plaatsen. Gebrek aan vertrouwen is voor 85 procent van C-level dan ook een reden om een zakenrelatie te beëindigen.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder ruim 500 zakelijke beslissers van myBrand. De SAP-dienstverlener en kennispartner brengt de stand van zakenrelaties in kaart aan de hand van dit onderzoek en de B2B Relatiescan, waarin bedrijven hun zakenrelatie onder de loep kunnen nemen.

Brancheverschillen

Opvallend is dat bijna driekwart (73%) van de zakelijke beslissers in de techniek vertrouwen boven prijs plaatst. Hiermee hecht deze branche het meeste waarde aan vertrouwen. In de industrie en de IT-branche geldt dit voor ruim de helft, respectievelijk 55 procent en 53 procent. Wanneer gekeken wordt naar zakelijke beslissers per domein, verkiezen beslissers op het gebied van productie vertrouwen het vaakst boven prijs (52%), gevolgd door beslissers op het vlak van inkoop en strategie. Ondanks dat prijs voor velen minder belangrijk is dan vertrouwen, zijn zakelijke beslissers wel prijsbewust. Teveel ‘uurtje factuurtje’ zit het vertrouwen bij een kwart van de beslissers in de weg.

Bouwen aan een relatie

Seger Theuns, Algemeen Directeur bij myBrand: “Het is mooi om te zien dat vertrouwen bij veel zakelijke beslissers zo hoog in het vaandel staat. Dat het zelfs door bijna de helft van de zakelijke beslissers boven de prijs wordt geplaatst, ondersteunt onze visie dat wederzijds vertrouwen het fundament is van een succesvolle zakenrelatie. Door aspecten als openheid en verwachtingsmanagement regelmatig met elkaar te evalueren, kun je verder bouwen aan de relatie en aan gezamenlijk succes.” Zakelijke beslissers die willen weten hoe hun zakenrelatie ervoor staat, kunnen de relatie tegen het licht houden met de B2B Relatiescan. Deze online tool is beschikbaar via http://b2brelatiescan.mybrand.nl en geeft naast inzicht in de kwaliteit van relaties, handvatten om de zakenrelatie naar een hoger niveau te tillen.

Bron: myBrand