2 november | NVHP organiseert gastcollege over AVG

Op 2 november a.s. organiseert de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, in Leiden een gastcollege over de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het college wordt verzorgd door Professor G.J. Zwenne.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt in Nederland de Algemeen Verordening Gegevensbescherming in werking. Dit leidt tot extra verplichtingen voor elk kantoor met betrekking tot de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook krijgen klanten rechten onder meer:

• Recht op inzage

• Recht op verbetering

• Recht op wissen

• Recht op overdraagbaarheid

Niet voldoen is geen optie

Het niet voldoen aan de nieuwe eisen is geen optie. Naast het feit dat de nieuwe eisen in het belang van de consument zijn en overtreding van deze eisen kan leiden tot administratieve boetes, leidt schending direct na 25 mei 2018 ook tot civielrechtelijke aansprakelijkheid jegens een ieder die schade heeft als gevolg van het niet nakomen van deze nieuwe eisen.

Professor G.J. Zwenne

Professor G.J. Zwenne is advocaat en hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Algemeen wordt hij gezien als een autoriteit op het gebied van privacy en de komende AVG.

Ondersteuning NVHP aan leden bij invoering AVG

Op 2 november vindt het gastcollege plaats in het Hilton Garden Inn in Leiden. Dit college is de start van een breder pakket van hulp die de NVHP haar leden gaat aanbieder rondom de komende invoering van de AVG. Deze ondersteuning zal bestaan uit onder meer voorlichting, nieuwsbrieven, modellen en opleidingen.