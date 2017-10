Nieuwe huismerkproducten DAK Volmacht

DAK Intermediairscollectief introduceert een geheel nieuwe lijn aan huismerkproducten. Deze nieuwe verzekeringen worden door dochteronderneming DAK Volmacht B.V. aangeboden en kunnen aangesloten adviseurs afsluiten via een nieuw ontwikkeld systeem: DAK Verzekeringen. Vanaf de lancering in september zijn de eerste huismerkproducten voor Woonhuis en Gezin beschikbaar. Het huismerk Autoproduct en de autovergelijker staan in de steigers om aan het assortiment toe te voegen.

Zo wordt het aanbod maandelijks uitgebreid met nieuwe producten en nieuwe functionaliteiten.

De huismerkproducten

De producten zijn qua voorwaarden en dekking concurrerend in de markt. De klant heeft altijd garantie tegen onderverzekering en de afzonderlijke producten zijn eenvoudig aan te passen naar de wensen van de consument.

Tim Rijvers, Algemeen Directeur: “De nieuwe productlijn van DAK zijn eerlijke en begrijpelijke verzekeringen. In combinatie met de nieuw ICT omgeving is DAK Verzekeringen klaar voor de toekomst. Mooi dat we dit samen met onze leden kunnen ontwikkelen!”

Wensen adviseur

Met de ontwikkeling van de nieuwe producten is ook rekening gehouden met de wensen van de adviseur. De adviseur kan de nieuwe huismerkproducten uitbrengen onder eigen naam inclusief logo en heeft met het nieuwe aanbod meer invloed op de premie van de polis.

DAK Verzekeringen

De bij DAK aangesloten adviseurs kunnen de nieuwe verzekeringen sluiten via DAK Verzekeringen. Dit nieuwe systeem is in samenspraak met de leden ontwikkeld en sluit daardoor goed aan bij de wensen en werkzaamheden van de adviseurs. Zij kunnen sneller door het aanvraagproces omdat minder gegevens nodig zijn voor een premieberekening. Zo is bijvoorbeeld de postcode in combinatie met automatische input van Infofolio voldoende om bij Woonhuis en Opstal de premie te berekenen. Het verhogen van het gebruikersgemak is het uitgangspunt van DAK bij alle nieuw te introduceren functies.

Samenwerking

DAK Verzekeringen is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen DAK en haar IT-partners Bugs Business, Comparity en Synetic. Jan Jongejan, Managing Partner van Comparity: “DAK heeft lef getoond door los van elkaar een front office en een business rules engine te kiezen en Bugs Business en Comparity te vragen om beide oplossingen samen te smeden tot een state-of-the-art verzekeringsklantportaal. Zo kregen wij bij DAK de kans om de kracht en veelzijdigheid van SoftRules® te laten zien.”

Over DAK

DAK is hèt collectief van en voor adviseurs. De coöperatie waarin de adviseurs centraal staan. Met een brede dienstverlening op het gebied van verzekeringen, hypotheken en kredieten beschikt een adviseur snel over een passende oplossing voor zijn klanten. DAK bestaat 35 jaar en bewijst daarmee een solide service provider te zijn met toegevoegde waarde en kwaliteit voor haar leden.