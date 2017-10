Eurapco richt zich op behoud menselijke maat van verzekeren

Big data en kunstmatige intelligentie zijn cruciaal in het moderne verzekeren, maar verzekeren moet altijd om mensen blijven gaan. Eurapco, de strategische alliantie van acht onderlinge verzekeraars, viert daarom haar 25-jarig jubileum met projecten die inzicht moeten geven in hoe de menselijke maat ook in de toekomst kan worden geborgd. Eurapco kijkt bijvoorbeeld naar passende antwoorden op de veranderingen in de autoindustrie (van zelfrijdende auto’s tot de opkomst van het delen van auto’s) voor consumenten.

Ook bestudeert de organisatie hoe de nieuwste technieken een woonomgeving veilig(er) maken, maar tegelijkertijd ook een thuis kunnen laten zijn. Om de innovatiekracht van haar acht partners nog verder te bevorderen rolt Eurapco een internationaal uitwisselingsprogramma uit voor ruim tachtig talenten van de aangesloten verzekeraars.

Samenwerking

Eurapco, een uniek samenwerkingsverband van acht onderlinge verzekeringsmaatschappijen, vervulde in de afgelopen 25 jaar een sleutelrol bij het ontwikkelen van een moderne, internationale verzekeringsbranche. Ontstaan als antwoord op de open markt in Europa (1992) was Eurapco al snel een spil bij het delen van kennis en ervaring en stelde het daarmee haar partners in staat hun dienstverlening aan consumenten in de eigen markten te verbeteren en aldus hun positie te versterken. Dankzij deze werkwijze groeide Eurapco uit tot wat het nu is: een strategische alliantie van acht leidende verzekeraars waar samen wordt gewerkt aan innovatieve producten en diensten. Zo vervult Eurapco, met hoofdzetel in Zürich, de rol van kenniscentrum voor de acht partners die samen meer dan 40 miljoen Europese consumenten bedienen.

Kenniscentrum

Als kenniscentrum verkent Eurapco de grenzen van de toekomst van verzekeren. Big data en kunstmatige intelligentie zijn daarin van groot belang. Altijd vanuit de overtuiging dat de nieuwste technologieen het leven van de mensen dragelijker moeten maken en niet moeten overnemen. Eurapco geeft extra aandacht aan de veranderingen in de autoindustrie, zoals zelfrijdende auto’s tot de opkomst van het delen van auto’s, en hoe de veranderende wensen van consumenten kunnen worden beantwoord. Ook bestudeert de organisatie in het project Smart Home Services hoe de nieuwste technieken een woonomgeving veilig(er) maken, maar tegelijkertijd ook een thuis kunnen laten zijn. Bovendien houdt Eurapco in oktober een internationaal symposium voor haar partners over Insurtech; over de versterkende rol van de nieuwste technologieen voor verzekeren.

Samenwerken betekent aan kracht winnen

Markus Hongler, voorzitter van Eurapco, is trots op de rol die Eurapco voor haar partners en hun consumenten vervult. “Eurapco is na 25 jaar nog steeds in de bloei van haar leven. Sterker nog, na 25 jaar is de wil om samen te werken groter dan ooit. Kennis en ervaring delen waren in het verleden belangrijke bouwstenen voor onze alliantie. Nu gaat het om samenwerken in concrete projecten waarbij elke verzekeraar de eigen expertise kan bundelen met die van de meewerkende partners om vervolgens voor de eigen markt het verschil te maken. Op deze manier versterkt Eurapco de concurrrentiekracht van haar partners en worden onze consumenten beter bediend.”

Internationaal uitwisselingsprogramma medewerkers

Eurapco is in de afgelopen jaren een innovatieversneller geweest voor de aangesloten ondernemingen. Cruciaal voor deze rol: het uitwisselen van de nieuwste inzichten en het delen van de zogeheten best practices. Als initiator van onderzoeken (zoals Smart Home onderzoek) en projecten (zoals mobility initiatieven) fungeerde het kantoor in Zurich vaak als kenniscentrum waar partners samenkwamen. De aldus verkregen inzichten leidden veelal tot nieuwe producten en diensten op de nationale markten van de partners. Om de innovatiekracht verder aan te jagen start Eurapco in het jubileumjaar met een nieuw internationaal uitwisselingsprogramma voor medewerkers van de verzekeraars. Ruim tachtig (jonge) talenten krijgen het komende jaar de kans om kennis en inspiratie op te doen bij een van de aangesloten verzekeraars.

Alle aandacht op innovatie

Wilma de Bruijn, Managing Director van Eurapco, ziet het uitwisselingsprogramma als een schoolvoorbeeld van de manier waarop de organisatie innovatie vleugels geeft. “De innovatiekracht van verzekeraars staat of valt met de manier waarop kennis wordt gedeeld en medewerkers de kans krijgen de nieuwste inzichten toe te passen. Vernieuwing ontstaat door ruimte te bieden aan talenten die anders durven te denken en te doen. Eurapco wil daar graag onze partners bij helpen. Al 25 jaar helpen wij onze partners om sneller, beter en goedkoper voor hun klanten te werken. Ons nieuwe uitwisselingsprogramma is een mooi voorbeeld hoe we ook in de toekomst de innovatieve kracht van de verzekeringsbanche waar willen maken.”

Over Eurapco

