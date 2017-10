Minister Blok: "Wees voorbereid op criminaliteit"

Op zaterdag 7 oktober trapt minister Blok de Week van de Veiligheid af. In een Albert Heijnvestiging in Den Haag doet hij een oproep aan alle winkelmedewerkers in Nederland zich goed voor te bereiden op criminaliteit, om zo agressie en geweld op de winkelvloer te verminderen. Detailhandel Nederland lanceert vervolgens een interactieve e-learningmodule, die winkelmedewerkers helpt verstandig om te gaan met agressie en geweld. Via dit gratis online lespakket leren winkelmedewerkers hoe zij agressie en geweld kunnen voorkomen.

Praktijksituaties

En als het toch zover komt: hoe zij daar het beste mee kunnen omgaan. De 360⁰-veiligheidsfilms, waarin praktijksituaties worden nagebootst, helpen daarbij. De module is ontwikkeld met financiële steun van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het is een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven zelf initiatief neemt om criminaliteit terug te dringen. Het aanbieden van de gratis e-learningmodule is een van de vele activiteiten in de Week van de Veiligheid 2017, met als thema 'Ben jij voorbereid op criminaliteit?'. De Week van de Veiligheid vindt plaats van 9 tot en met 15 oktober.

Goede camerabeelden helpen bij opsporing

Niet alleen het gedrag van de winkelmedewerkers is belangrijk om criminaliteit op de winkelvloer terug te dringen, ook de kwaliteit van de camerabeelden telt mee. In programma's als Opsporing Verzocht is regelmatig te zien dat de kwaliteit van de camerabeelden niet goed is. Dit ondermijnt de pakkans, opsporing en vervolging van verdachten. Burgers en ondernemers moeten zich er goed van bewust zijn dat cameratoezicht effectiever is als verdachten duidelijk herkenbaar in beeld zijn gebracht.

Cybersecurity steeds belangrijker

Ook cybersecurity is een thema dat in de Week van de Veiligheid aan bod komt. Dat is geen overbodige luxe, want de helft van alle medewerkers krijgt van zijn of haar werkgever nooit informatie over veilig online werken. De veiligheidsprocedures van de organisatie zijn voor veel medewerkers een black box. Ook de manier waarop persoons– en of klantgegevens worden verstuurd, is bij de meerderheid (59%) niet bekend, zo blijkt uit het rapport Cyberbewustzijn en vaardigheden van de Nederlandse (beroeps)bevolking van Motivaction (www.alertonline.nl).

Tal van activiteiten in Week van de Veiligheid 2017

Gemeenten, politie, brancheorganisaties (zoals Detailhandel Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, VNO-NCW en Transport en Logistiek Nederland) en Regionale Platforms Criminaliteitsbeheersing organiseren in de Week van de Veiligheid tal van activiteiten om ondernemers te stimuleren preventieve maatregelen te nemen en zo criminaliteit tegen te gaan.

Een greep uit de activiteiten:

• Aftrap Week van de Veiligheid met lancering e-learningmodule 'omgaan met agressie', zaterdag 7 oktober, 10:00 – 12:00 uur, Albert Heijn, Lorentzplein 76, Den Haag.

De aftrap wordt verzorgd door Detailhandel Nederland in aanwezigheid van minister Blok. Detailhandel Nederland lanceert een interactieve e-learningmodule voor winkelpersoneel hoe je agressie en geweld in de winkel kunt voorkomen. Verder gaat minister Blok in gesprek met winkeliers tijdens een speeddate over samenwerking in de buurt tegen agressie en onveiligheid.

• Ondernemersontbijt, uitreiking 'Wel-zo-veilig-Awards', maandag 9 oktober, 7:00-9:00 uur, Arena Congrescentrum Amsterdam.

De week begint traditiegetrouw met een ondernemersontbijt. Dit jaar vindt het landelijke ontbijt plaats in Amsterdam, in aanwezigheid van minister Blok en wethouder Ollongren (Amsterdam), tevens voorzitter van het Regionaal Platform Criminaliteit Amsterdam-Amstelland. Tijdens deze bijeenkomst worden de 'Wel-zo-veilig-Awards' uitgereikt, dit jaar aan vier gebieden (winkel- en uitgaansgebied en een bedrijfs- en transportterrein) die een voorbeeld voor anderen zijn en waar veiligheid hoog in het vaandel staat.

• Congres 'Misdaad zonder bloed' over fraude en cyber, maandag 9 oktober, 13:30-18:45 uur, Spoorwegmuseum Utrecht.

Stichting Safecin (Fraudehelpdesk) organiseert het congres 'Misdaad zonder bloed' in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het congres gaat over digitale oplichting met als focus wat ondernemers kunnen doen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van (internet)fraude. SafeCin en acht grote ondernemingen presenteren een plan om oplichters de wind uit de zeilen te nemen. Minister Blok opent het congres.

Groepstrainingen en gratis veiligheidsscan

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) geeft onder andere groepstrainingen aan ondernemers en hun personeel, met als thema's winkeldiefstal, agressie en overvallen. Net als in de 360⁰-veiligheidsfilms worden praktijksituaties nagebootst. Zo leren ondernemers en hun personeel hoe ze het beste kunnen reageren. De training werkt met rollenspellen, waarbij een professionele acteur een agressieve klant, winkeldief of overvaller speelt. Daarnaast komen ondernemers met kleine bedrijven (maximaal 5 vestigingen en 50 fte) in aanmerking voor een gratis veiligheidsscan (VKB-scan). Een erkende veiligheidsexpert komt dan langs en geeft advies op maat.

Voor meer informatie: www.deweekvandeveiligheid.nl en www.hetccv.nl.