Ervaren verkoper maakt meeste kans op werk bij specialistische winkel

Oudere werkzoekenden die een baan zoeken in de verkoop profiteren veel minder van de aantrekkende arbeidsmarkt dan jongeren. Zo vindt slechts een derde van de 50-plus-verkopers met een WW-uitkering binnen een jaar een nieuwe baan, onder jonge verkopers is dat 86%. Dit blijkt uit onderzoek van UWV.

Het onderzoek laat zien dat ervaren verkoopmedewerkers de beste kansen op werk hebben in specialistische winkels, bijvoorbeeld als verkoper van keukens, badkamers of in een bouwmarkt.

UWV rekent dit jaar en volgend jaar op een toename van 18.000 banen per jaar in de detailhandel. Er ontstaan vooral banen bij webwinkels of bij kleinere, specialistische winkels. In de afgelopen drie jaar zijn er veel banen verloren gegaan bij grote warenhuizen en winkelketens. Inmiddels trekt de economie weer aan en zijn en ontstaat er meer werkgelegenheid in de detailhandel. Ondanks deze groei komen werkzoekende verkoopmedewerkers van vijftig jaar en ouder nog steeds moeilijk aan het werk. Van de 14.500 WW'ers met een verkoopberoep is de helft 50-plus.

Kansrijke verkoopfuncties

Wat als je de vijftig bent gepasseerd en je raakt als verkoopmedewerker je baan kwijt? Freek Kalkhoven, arbeidsmarktdeskundige bij UWV: 'De kansen voor verkoopmedewerkers van vijftig jaar en ouder verschillen sterk per segment.' Op dit moment trekt de bouw sterk aan. Hierdoor ontstaan er veel vacatures voor verkopers van badkamers en sanitair, verkoopmedewerkers keukens en verkopers in bouwmarkten. 'Als verkoper heb je minder goede arbeidsmarktkansen in winkels met een breed en algemeen productassortiment, zoals van boeken en kantoorartikelen. De verkoop van dergelijke producten verschuift steeds meer naar webwinkels', aldus Kalkhoven.

Ook buiten de detailhandel zijn er baankansen voor ervaren verkopers, blijkt uit analyse van UWV. Zo zijn de kansen bovengemiddeld in de retail, bijvoorbeeld als bedrijfsleider in een supermarkt of salesadviseur. Daarnaast zijn er kansen in de logistiek of in de vervoersbranche, bijvoorbeeld als taxichauffeur.

De 10 meest kansrijke verkoopfuncties

- Verkoper keukens

- Verkoper badkamers en sanitair

- Verkoper bouwmarkt

- Verkoper ijzerwaren en gereedschappen

- Verkoper optiek

- Verkoper personenauto's

- Verkoper herenkleding

- Verkoper delicatessen

- Verkoper elektrotechnische artikelen en apparaten

- Verkoper sport- en kampeerartikelen

De 10 minst kansrijke verkoopfuncties

- Verkoper boeken, tijdschriften en kantoorartikelen

- Verkoper huishoudelijke artikelen en cadeauartikelen

- Verkoper speelgoed

- Verkoper fotografische artikelen

- Verkoper tabaks- en gemaksartikelen

- Verkoper zorgartikelen- en hulpmiddelen

- Verkoper juwelen en uurwerken

- Verkoper schoenen en lederwar

- Verkoper kinderkleding

- Verkoper dameskleding

Overstapberoepen

UWV onderzoekt voor verkoopmedewerkers van 50 jaar of ouder wat mogelijke alternatieve loopbaanoverstappen zijn, omdat dit beroep op de huidige arbeidsmarkt onder druk staat. Lees hier het UWV-rapport over de overstapberoepen voor verkoopmedewerkers 50-plus.