Hypotheekshop: Hectisch naseizoen in aantocht?

De onstuimige groei van het aantal hypotheekaanvragen lijkt ten einde Als men de kwartaalcijfers van de recordjaren 2016 en 2017 onderling vergelijkt, dan valt op dat de enorme groei van het aantal hypotheekaanvragen wat aan het minderen is. Het derde en vierde kwartaal van 2016 noteerden plussen van respectievelijk 32% en 31% in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Ook het eerste kwartaal van 2017 was met +26% aanmerkelijk beter dan dat van 2016.

Het tweede en derde kwartaal van dit jaar laten echter een beperktere toename zien van respectievelijk +5% en +10%. De cijfers van het aantal hypotheekaanvragen via HDN lopen ongeveer twee tot drie maanden voor op de cijfers van het CBS/Kadaster. Als men daarbij specifiek kijkt naar het derde kwartaal, dan waren de maanden augustus en september vergelijkbaar met dezelfde maanden een jaar eerder. Alleen juli 2017 was aanmerkelijk beter dan juli 2016: een belangrijke oorzaak daarvoor was de golf aan renteverhogingen die eind juni/begin juli werd doorgevoerd. Kortom, het lijkt alsof de onstuimige groei van het aantal hypotheekaanvragen wat aan het afvlakken is.Het teruglopend aanbod van woningen in grote delen van Nederland is daar ongetwijfeld mede debet aan.

Renteoffensief zorgt wederom voor historisch lage hypotheekrente

Veel economen hadden verwacht dat de hypotheekrente in 2017 geleidelijk zou gaan oplopen. In de eerste helft van dit jaar bleef die stijging, ondanks de roerige kapitaalmarkt, door de grote concurrentie tussen aanbieders echter uit. Eind juni zorgde onrust onder beleggers, na geruchten over een vroegtijdige afbouw van een stimuleringsprogramma van de ECB, in korte tijd voor een forse stijging van de rente op de kapitaalmarkt. Hierdoor zagen geldverstrekkers zich genoodzaakt hun rentetarieven naar boven toe aan te passen. De oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten deed de stijging van de kapitaalmarktrente vanaf medio juli evenwel weer teniet. Met de start van het naseizoen in aantocht, brak een periode aan van renteverlagingen door geldverstrekkers die maar liefst twee maanden duurde.

Historisch lage rente

Door de grootschalige renteverlagingen is na oktober 2016 opnieuw een periode aangebroken waarin de hypotheekrente zich op een historisch dieptepunt bevindt. Dat gaat zeker op voor de in populariteit toegenomen 30 jaar vaste renteperiode, maar ook de gemiddelde hypotheekrente van 5 jaar vast staat op een historisch lage stand. Bij alle rentevaste perioden is de gemiddelde hypotheekrente in het niet-NHGsegment overigens minder gestegen of juist meer gedaald. De veel gekozen 10 en 20 jaar vaste renteperioden (NHG) liggen nog ongeveer twee tienden boven het record van vorig jaar. Deze rentetarieven waren ook in november/december en in juni/juli door de geldverstrekkers het meest verhoogd.

Aanscherping regelgeving

Het laatste kwartaal is gebruikelijk de drukste periode van een jaar. De laatste jaren is het aanscherpen van de regelgeving daar vaak één van de oorzaken van geweest. Zo ging de leencapaciteit op inkomen voor de lage en middeninkomens in veel gevallen omlaag in het nieuwe jaar. Ook het bedrag dat aan eigen middelen moet worden ingebracht bij de aankoop van een woning werd jaarlijks verhoogd. Hoewel de nieuwe Nibud-normen nog niet bekend zijn (naar verwachting worden deze eind oktober bekend), is al wel duidelijk dat ook in 2018 meer spaargeld nodig is bij de aankoop van een woning. De maximale hypotheek wordt volgend jaar 100% van de woningwaarde. In de praktijk merken we dat veel starters nu al moeite hebben om voldoende eigen geld bijeen te krijgen.

Restschuldregeling

Daarnaast bestaat de kans dat de restschuldregeling die eind van dit jaar afloopt, niet zal worden verlengd. Daardoor kunnen ook doorstromers met een verzwaring te maken krijgen. Om nog gebruik te kunnen maken van de restschuldregeling dient de oude woning echter nog wel in het huidige jaar bij de notaris te worden overgedragen.

Stijging hypotheekrente

Naast de afbouw van de maximale hypotheek en het mogelijk niet verlengen van de restschuldregeling, speelt er nog een derde factor mee die kan gaan zorgen voor toenemende drukte in de komende maanden: stijging van de hypotheekrente. Begin september gaf president Draghi aan dat de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting in oktober zal bekijken hoe het opkoopprogramma na dit jaar wordt voortgezet. Als wordt besloten tot afbouw dan kan als gevolg daarvan de rente op de kapitaalmarkt wel eens snel gaan oplopen. Dat een stijging van de hypotheekrente kan leiden tot een forse toename van het aantal hypotheekaanvragen werd het afgelopen jaar wel duidelijk: zowel in november als in juli kwamen consumenten en adviseurs in groten getale in actie en dienden 30% tot 40% meer aanvragen in dan in een ‘normale’ maand. Een deel van de geldverstrekkers kende daardoor enige tijd oplopende verwerkingstermijnen.

NHG

Door de gestegen huizenprijzen is de verwachting dat de kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie zal worden verhoogd, een grens van € 265.000,- is in dat kader al genoemd. De NHG-grens volgt de ontwikkeling van de gemiddelde huizenprijs. Men verwacht echter dat bij consumenten de inbreng van meer eigen geld zwaarder zal wegen dan de verhoging van de NHG-kostengrens, waardoor de meesten een aankoop niet zullen uitstellen tot het nieuwe jaar. In veel steden en inmiddels ook dorpen is het tekort aan beschikbare woningen zo groot geworden dat consumenten op dit ogenblik direct toehappen als zich een geschikte mogelijkheid aandient.

Twee knelpunten te voorzien

Gezien de te verwachte drukte ziet de Hypotheekshop in de komende maanden twee knelpunten ontstaan. Allereerst is er nog niet bekend of en hoe geldverstrekkers hun beleid zullen aanpassen nu er in 2018 wellicht geen restschuldregeling meer bestaat. Kunnen consumenten in het nieuwe jaar nog een deel van hun restschuld meefinancieren? Op welke wijze zal de inkomenstoetsing gaan plaatsvinden? Veel adviseurs worstelen momenteel met deze vragen. Hopelijk heeft het aanstaande nieuwe kabinet op dit vlak goed nieuws in petto. Het tweede knelpunt betreft het ‘nieuwe’ toetsmoment. Sinds vorig jaar krijgen consumenten pas achteraf, bij het definitieve akkoord van de geldverstrekker, duidelijkheid over op welke normen wordt getoetst: die van het huidige jaar (2017) of die van het nieuwe jaar (2018). Geldverstrekkers zullen consumenten daarom waarschijnlijk na begin december al niet meer willen of kunnen garanderen dat hun aanvraag op tijd wordt behandeld. Voor een deel van de consumenten wordt het dus zaak om hun hypotheekdossier nog in de komende twee maanden compleet bij een geldverstrekker te hebben liggen, zodat deze uiterlijk in het lopende jaar een bindend aanbod kan uitbrengen.

Bron: De Hypotheekshop