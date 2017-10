Koudwatervrees voor goede samenwerking in zorg weggenomen

Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn in de afgelopen twee jaar actiever geworden in het aangaan van samenwerkingsverbanden. Er is meer rust en ruimte rondom samenwerking in de eerstelijnszorg. Zorgaanbieders in de eerste lijn zijn bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten en logopedisten. Dat blijkt uit de evaluatie van de ‘uitgangpunten toezicht ACM op zorgaanbieders eerste lijn’.

Deze uitgangspunten zijn twee jaar geleden opgesteld na kritiek van de zorgaanbieders op het toezicht van ACM in de zorg. De basis van de uitgangspunten uit 2015 is dat samenwerking in het belang van de patiënt, geen optreden van de ACM tot gevolg heeft. Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Vooral huisartsen voelden zich door de ACM beperkt in de samenwerking. Dat was één van de klachten in het pamflet ‘het roer moet om’. Uit deze evaluatie blijkt dat de koudwatervrees verdwenen is. Samenwerking in het belang van de patiënt is gewoon mogelijk.’

Gezonde samenwerking in de zorg

Uit de evaluatie van de ACM blijkt dat de bekendheid met de uitgangspunten omhoog kan. Inmiddels heeft de ACM de website aangepast. Brancheorganisaties pleiten voor meer toelichting over de uitgangspunten. Als de brancheverenigingen met praktijkvoorbeelden komen, kunnen deze in de voorlichting worden gebruikt. De ACM heeft weinig signalen gekregen over mogelijke schadelijke samenwerkingsverbanden in de zorg. De ACM zal de komende jaren open blijven staan voor signalen en ook regelmatig monitoren of er schadelijke samenwerkingsverbanden zijn.

Bron: ACM