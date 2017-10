Huis & Hypotheek lanceert nieuw online concept

Huis & Hypotheek opent 13 online vestigingen binnen een nieuw bedieningsconcept. Het zijn volwaardige vestigingen in gebieden waar tot op heden nog geen Huis & Hypotheek-winkel gevestigd was. De vestigingen worden volledig gerund door franchisenemers maar dan zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke winkel in het straatbeeld. Het online concept is ontwikkeld om de drempel voor toegang tot financieel advies te verlagen.

Behoefte van klant centraal

Via online toepassingen, zoals advies via de webcam, staat laagdrempelige toegang tot onafhankelijk financieel advies aan consumenten centraal. Tevens geeft Huis & Hypotheek op deze manier haar franchisenemers de kans om hun klanten een mix te bieden van advies op afstand en traditioneel advies in de winkel, afhankelijk van de behoefte van de klant.

Kansen voor hypotheekadviseurs

Joep Peerdeman, Formule Manager bij Huis & Hypotheek, is erg enthousiast over dit vernieuwende concept: ‘‘Voor onze franchisenemers biedt het de mogelijkheid om laagdrempelig een nieuwe vestiging te beginnen in een ander werkgebied en te experimenteren met advies op afstand, zonder dat dit ten koste gaat van hun huidige klantengroep.’’

De nieuwe online vestigingen gaan open in: Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Arnhem. Beverwijk - Heemskerk, Bunschoten, Den Helder, Eindhoven, Gorinchem, Leeuwarden, Waalwijk, Zaandam en Zeist. Huis & Hypotheek telt, inclusief deze 13 nieuwe online vestigingen, nu in totaal 62 vestigingen. De verwachting is dat er per 1 januari 2018 in totaal 20 nieuwe online vestigingen geopend zullen zijn.