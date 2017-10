Feiten en cijfers over de basisverzekering

Zorgverzekeraars voerden veel verbeteringen door de afgelopen tijd. Dit constateert de NZa op basis van de Marktscan zorgverzekeringsmarkt 2017. Zo maakten de zorgverzekeraars de informatie over de polissen duidelijker en neemt het aantal verschillende polissen voor de basisverzekering verder af. Het kiezen van een basisverzekering en aanvullende verzekering is niet makkelijk.

Deze verbeteringen helpen verzekerden om te kiezen voor een zorgpolis die past bij hun persoonlijke situatie en wensen.

Daarnaast is de NZa tevreden dat de zorgverzekeraars de zorgpremie voor de basisverzekering laag proberen te houden door hun reserves in te zetten. De vraag is wel of de zorgverzekeraars dit ook in de toekomst kunnen blijven volhouden: in 2016 leden zij verlies op de basisverzekering. Een ander punt om op te letten is dat zorgverzekeraars hun verzekerden moeten helpen als er wachttijden zijn bij bepaalde zorgaanbieders. De NZa controleert de komende tijd hoe actief en snel zij dit doen.

Zorgverzekeraars dragen bij aan solidariteit in de zorg

Onlangs stelde de NZa vast dat de zorgverzekeraars bijdragen aan het vertrouwen in ons zorgstelsel. Zo accepteren zorgverzekeraars iedereen - jong, oud, ziek of gezond - die zich aanmeldt voor een basisverzekering. Dit draagt bij aan de solidariteit in de zorg: dé basis van ons zorgstelsel. Deze marktscan bevestigt dit beeld: we zien bijvoorbeeld geen ongewenste risicoselectie, ook niet bij verzekerden die bijvoorbeeld intensieve ggz-behandelingen krijgen.

Zorgverzekeraars leiden verlies op de basisverzekering: kunnen zij de zorgpremie blijven verlagen?

Een aandachtspunt uit deze marktscan is het feit dat de zorgverzekeraars over 2016 verlies leden op de basisverzekering. Nu geven de zorgverzekeraars nog een deel van hun reserves terug aan hun verzekerden om de zorgpremie voor de basisverzekering te verlagen. Als de zorguitgaven blijven stijgen, is het maar de vraag of zij dit in de toekomst kunnen blijven doen.

Zorgverzekeraars kunnen hun verzekerden actiever helpen bij wachttijden

Zorgbemiddeling en -advies is een ander punt waar zorgverzekeraars op moeten letten.

De NZa ziet dat sommige zorgverzekeraars dit beter doen dan andere. Het is belangrijk dat zorgverzekeraars hun verzekerden actief helpen als er wachttijden zijn bij bepaalde zorgaanbieders. Zodat iedereen die zorg nodig heeft, ook binnen een redelijke periode kan starten met de behandeling of begeleiding.

Bron: NZa