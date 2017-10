Movir introduceert aov met eindleeftijd 68 jaar

In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden en daarna is deze gekoppeld aan de levensverwachting. Movir biedt voortaan de mogelijkheid om de individuele arbeidsongeschiktheids-verzekeringen af te sluiten met eindleeftijd 68 jaar. Daarmee biedt Movir als eerste verzekeraar een oplossing voor de stijgende AOW-leeftijd.

De eindleeftijd 68 jaar wordt aangeboden op alle actieve verzekeringen van Movir voor medici, zakelijk professionals en ondernemers. Voor enkele beroepen geldt een uitzondering.

Ook ouderen kunnen aov aanvragen

Arthur van der Wal, directeur van Movir: ‘Door het verhogen van de eindleeftijd kunnen medici, zakelijke professionals en ondernemers tot hun 63ste verjaardag een verzekering bij Movir aanvragen. De resterende looptijd moet bij Movir immers minimaal vijf jaar zijn.’

AOV van Movir steeds aantrekkelijker

Movir zoekt continu naar mogelijkheden om de aov beter af te stemmen op haar doelgroep en de marktontwikkelingen. Zo voerde zij per 1 augustus jl. onderstaande verbeteringen door:

- De standaardkeuring bij de aanvraag van een aov is afgeschaft.

- Iedere zelfstandige ontvangt eenmalig een aanvangskorting bij het afsluiten van een aov.

- Zelfstandige tandartsen tot 40 jaar kunnen binnen twee jaar na hun afstuderen de Tandartsverzekering aanvragen, zonder medische vragen te beantwoorden.

- De premie van de Soepel&Zeker-AOV wijzigde voor o.a. een aantal detaillisten, exploitanten van o.a. lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters. Voor jonge ondernemers is de aov daardoor beter betaalbaar.

Over Movir

Movir is dé aov-specialist met een eigen kijk op arbeidsgéschiktheid. Movir gelooft dat mensen graag willen werken en daarmee een goed leven opbouwen. De dienstverlening is erop gericht dat zij dat verantwoord en duurzaam kunnen doen door het aanbieden van op het individu gerichte preventie. Dit uit zich onder andere in coachingsdienst Elestia, waar verzekerden en hun inwonende gezinsleden anoniem en kosteloos gebruik van kunnen maken, tot 6 face-to-face gesprekken per jaar. Wanneer werken niet meer lukt, dan biedt Movir, naast financiële zekerheid, persoonlijke re-integratie dienstverlening. Movir biedt verzekeringen aan via onafhankelijke financieel adviseurs. Movir adviseert niet.