Één op de vijf Nederlanders op zijn hoede op vrijdag de dertiende

Morgen is het vrijdag de dertiende, de dag die van oudsher bekend staat als ongeluksdag. Pech ligt op de loer en daarom zijn mensen over de hele wereld morgen extra op hun hoede. Maar in hoeverre staat de nuchtere Nederlander eigenlijk stil bij deze ongeluksdag? Vermijden zij zwarte katten of gaat deze dag ongemerkt aan hen voorbij?

Onderzoek van International Card Services (ICS) wijst uit: maar liefst één op de vijf Nederlanders is morgen extra voorzichtig. Zij gaan liever niet op reis, plannen geen belangrijke afspraken en lopen al helemaal niet onder een ladder door. ICS vroeg Nederlanders naar hun bijgeloof en onhandigheid en bracht het type claims op de Aankoopverzekering in kaart.

Top vijf geclaimde producten

Vrijdag de dertiende leeft dus zeker onder de Nederlanders. Dat men zichzelf niet altijd even handig vindt, ligt hier wellicht aan ten grondslag. Je laat je gloednieuwe smartphone in de toiletpot vallen, of ploft op de bank bovenop je net gekochte merkbril. Het overkomt één op de vijf (20%) Nederlanders minimaal maandelijks dat zij iets kapot laten vallen of beschadigen door hun eigen onhandigheid. Bij 6 procent gebeurt dit zelfs wekelijks. Extra voorzichtigheid op vrijdag de dertiende lijkt dan ook wel op zijn plaats te zijn.

ICS ziet ongelukjes door eigen onhandigheid terug in de claims die worden gedaan via de Aankoopverzekering. Daarmee zijn aankopen met de creditcard 180 dagen verzekerd tegen diefstal, verlies of schade. De top vijf van geclaimde producten is:

1 Telefoons

2 Tablets

3 Horloges

4 Armbanden

5 (Zonne)brillen

Het duurste product dat ooit werd geclaimd bij de creditcard-uitgever was een jas van 3.250 euro. De jas was beschadigd en kon worden vergoed binnen de verzekering.

Verzekerd tegen pech

Een deel van de claims op de aankoopverzekering komt voort uit onhandige ongelukjes zoals iets op het dak van de auto laten liggen en wegrijden of het verliezen van een armband of horloge. "In zo'n geval komt het goed uit dat wanneer je het betreffende product met een creditcard hebt aangeschaft, je in veel gevallen het volledige aankoopbedrag terug kunt krijgen. Toch blijkt uit ons onderzoek dat niet iedereen zich bewust is van deze Aankoopverzekering," zegt Marjolein Gerritsen, Directeur Klant & Markt bij International Card Services.

Bijna een kwart (24%) van de Nederlanders weet inderdaad niet dat aankopen, zowel online als offline, met de Visa- en Mastercards van ICS tot 180 dagen verzekerd zijn tegen diefstal, verlies of schade. Het wel of niet verzekerd zijn, heeft overigens weinig invloed op hoe mensen met hun spullen omgaan. Slechts 5 procent van de ondervraagden zegt minder voorzichtig te zijn wanneer ze een Aankoopverzekering zouden hebben.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van International Card Services. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit een algemeen Nederlands publiek vanaf 18 jaar. Voor het onderzoek werd een representatieve doelgroep van 1.055 Nederlanders geënquêteerd. Het doel van het onderzoek is om, in het kader van vrijdag de dertiende, te kijken in hoeverre men op z'n hoede is voor onhandige ongelukjes en hoe men zich hiertegen verzekerd.

Over International Card Services

International Card Services (ICS) verzorgt als creditcardmaatschappij al bijna 30 jaar de uitgifte en het gebruik van Mastercard en Visa creditcards in Nederland. Met zo'n 3 miljoen creditcards in portefeuille is ICS marktleider in Nederland. ICS bedient zowel consumenten als klanten op de klein- en middelgrote zakelijke markt. De creditcards die ICS uitgeeft zijn het meest geaccepteerd ter wereld; betalen met een ICS creditcard betekent wereldwijd veilig betaalgemak, excellente service en verzekerd zijn als er iets mis gaat.

ICS geeft niet alleen eigen creditcards uit, maar doet dit ook in samenwerking met partners zoals retailers, banken en belangenorganisaties. Zo geeft ICS onder andere de ABN AMRO Creditcard, de ANWB Creditcard en de Bijenkorf Card uit. ICS opereert sinds 2010 als 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V. en heeft vestigingen in Nederland en Duitsland.