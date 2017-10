Forse groei autokilometers

Nederlandse personenauto’s reden 118,5 miljard kilometer in 2016. Dat is 2,2 procent meer dan in 2015. Het is de grootste groei in deze eeuw. Vooral auto’s van bedrijven legden meer kilometers af, maar ook particulieren reden meer dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de verkeersprestaties.De groei van het aantal personenautokilometers in 2016 wordt voor een deel veroorzaakt doordat er meer auto’s waren (1,3 procent). Daarnaast zijn met personenauto’s gemiddeld meer kilometers afgelegd (1,0 procent).

Met een personenauto werd in 2016 gemiddeld 13,2 duizend kilometer gereden.

Hoogste aantal kilometers ooit

Nog nooit is het aantal personenautokilometers zo hoog geweest als in 2016. Vergeleken met 2006 is het aantal autokilometers met ruim 9 miljard gestegen. Voor een groot deel is dit toe te schrijven aan de toename van het aantal personenauto’s. Er rijden nu 1 miljoen Nederlandse personenauto’s meer rond dan tien jaar geleden. Vrijwel alle jaren is er sprake van groei, behalve in enkele jaren tijdens de economische crisis.

Sterkste groei bij zakelijke auto’s

Personenauto’s van bedrijven reden in 2016 25,3 miljard kilometer, 5 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal auto’s van bedrijven lag in 2016 lager dan een jaar eerder, maar per voertuig werd er gemiddeld 6 procent meer gereden. Eind 2015 zijn meer nieuwe auto’s verkocht. De verandering in de belastingwetgeving met ingang van 1 januari 2016 vormde voor bedrijven een prikkel om voor het einde van 2015 nog een nieuwe personenauto aan te schaffen. Het wagenpark van bedrijven steeg in 2015 met bijna 6 procent. De auto’s die eind 2015 zijn gekocht, hebben dat jaar niet veel kilometers meer kunnen afleggen, pas in 2016 konden ze het hele jaar ingezet worden. Dit heeft mede bijgedragen aan de stijging van het gemiddeld aantal gereden autokilometers in dat jaar.

Ook particulieren rijden meer

Bijna 80 procent van alle personenautokilometers wordt afgelegd door particuliere voertuigen. Zij reden samen ruim 93 miljard kilometer in 2016, een groei van 1,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook het aantal personenauto’s nam met vrijwel hetzelfde percentage toe. Gemiddeld reden deze auto’s 11,8 duizend kilometer, net zoveel als een jaar eerder.

Gemiddeld meeste kilometers in Flevoland

Gemiddeld reed een particuliere personenauto die geregistreerd staat in Flevoland 14,2 duizend kilometer in 2016. Dat is het hoogste aantal van alle provincies. Auto’s in Friesland en Drenthe volgen met 12,7 duizend kilometer. Limburgse personenauto’s rijden gemiddeld het minst, 11,2 duizend kilometer.

In Zuid-Holland is het gemiddelde relatief laag, maar omdat daar de meeste auto’s geregistreerd staan, is het totaal aantal afgelegde autokilometers er het hoogst (17 miljard). Noord-Brabant staat op een tweede plaats, gevolgd door Noord-Holland. Zeeland sluit de lijst met 2,4 miljard autokilometers. In de provincie Utrecht was de stijging van het aantal particuliere autokilometers het sterkst, 2,2 procent vergeleken met 2015.

Bron: CBS