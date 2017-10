Houdt Nederlander gevoel van controle over eigen financiële situatie?

Met het recent gepubliceerde regeerakkoord staan een groot aantal veranderingen op stapel voor mensen op het gebied van geldzaken. De aangekondigde veranderingen pakken financieel niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van ieders persoonlijke situatie. Met de speciale editie van de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar eigen financiële situatie van belang gaan zijn.

Het platform kondigt aan de komende jaren extra in te zetten op ondersteuning van consumenten bij het grip houden op de persoonlijke financiën.

Financiële vaardigheden blijven basisvoorwaarde

Hoewel uit de Wijzer in geldzaken Publieksmonitor financieel gedrag 2017 blijkt dat de meeste Nederlanders (81%) op dit moment (nog) denken dat ze hun financiële zaken goed zelf kunnen regelen en zeven op de tien Nederlanders (71%) het gevoel heeft controle te hebben over hun financiële situatie, pleit het platform bij beleidsmakers voor een actieve rol bij de uitwerking van nieuwe maatregelen om verantwoord financieel gedrag van mensen voldoende te waarborgen. Olaf Simonse van Wijzer in geldzaken: “Financiële vaardigheden blijven een basisvoorwaarde om je staande te kunnen houden in de samenleving. Vanuit de gedragswetenschappen weten we dat mensen een beperkte mentale capaciteit hebben om complexe financiële beslissingen te nemen. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden in beleid en regelgeving. Ook de communicatie hierover moet begrijpelijk zijn, zodat mensen weten wat er van hen verwacht wordt. We zullen onze expertise daarom nog intensiever moeten inzetten om verantwoord financieel gedrag te blijven bevorderen.”

‘Wat betekent dit voor mij? - Het regeerakkoord’

Of je nu in loondienst bent, als zelfstandige werkt, kinderen hebt en/of over een eigen woning beschikt, iedereen krijgt te maken met de aangekondigde veranderingen. De speciale regeerakkoord editie van de online tool ‘Wat betekent dit voor mij?’ maakt bij iedere maatregel inzichtelijk wat er verandert en welke financiële gevolgen dit kan hebben. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail verstuurd. Zodra het nieuwe kabinet is geïnstalleerd en de uitwerking van de maatregelen bekend wordt, zal Wijzer in geldzaken consumenten verder informeren en handelingsperspectief geven.