Meer hulp bij businessplan nodig voor startende ondernemers

Starters hebben meer advies en begeleiding nodig bij het maken van een goed doordacht businessplan. Dat blijkt uit de maandelijkse MKB Monitor van MKB Servicedesk, waar bijna 1000 ondernemers aan hebben meegedaan. Zij gaven in een online enquête aan waar ze, achteraf gezien, veel meer over hadden willen of moeten weten toen ze hun ondernemersavontuur begonnen.

Met 44 procent van de stemmen wordt het maken van een goed ondernemingsplan het vaakst genoemd door ondernemers. Ook het werven van klanten (20 procent) komt regelmatig naar voren, gevolgd door kennis over financiering en het kiezen van de juiste rechtsvorm (beide circa 10 procent).

Overlevingskansen

Volgens Frank van Rutten van MKB Servicedesk onderstrepen de resultaten dat het belangrijk blijft starters voor te lichten hoe ze een goed businessplan schrijven. “Vrijwel niks is zó bepalend voor je overlevingskansen. Maar wat we nog steeds vaak zien, is dat een beginnende ondernemer genoegen neemt met een idee waar hij zelf enthousiast van wordt, waardoor hij niet grondig genoeg vérder onderzoekt. Dat is een blinde vlek die veel ondernemers achteraf betreuren.”

Acquisitie

In de MKB Monitor verschilden de antwoorden sterk per bedrijfsgrootte. Ondernemers met een eenmansbedrijf noemden acquisitie bijna een derde keer vaker dan gemiddeld als onderwerp waar ze als starter liever meer over hadden geleerd. Bij ondernemingen met twee tot tien medewerkers werd boekhouden de helft vaker genoemd dan gemiddeld. MKB-ondernemers met 26 tot en met 50 medewerkers noemden het ondernemingsplan anderhalf keer zo vaak als gemiddeld, terwijl acquisitie vier keer minder vaak werd geantwoord.

Boekhouding

Per sector zijn er ook verschillen te zien. Ondernemers in de reclame en communicatie gaven ruim twee keer vaker dan gemiddeld aan dat boekhouden hun zwakke plek was. In de financiële sector werd juist het ondernemersplan anderhalf keer vaker genoemd. Voor zakelijke dienstverleners was boekhouding ruim de helft minder vaak hun ‘zwakke gebied’.

Over het onderzoek

De resultaten zijn verzameld in de laatste twee weken van september via een digitale enquête op de website MKBServicedesk.nl. Hieraan is meegewerkt door 978 ondernemers met tussen de 1 en 250 werknemers. MKB Servicedesk helpt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf al 10 jaar om succesvolle stappen te zetten met hun nieuwe, bestaande of toekomstige bedrijf. Met 350.000 unieke bezoekers per maand en ruim 65.000 aangesloten ondernemers is MKBServicedesk.nl het grootste online ondernemersplatform van Nederland.