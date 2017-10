Rabobank leert kinderen omgaan met geld via augmented reality zakgeld-app

Rabobank lanceert Rabo PinPin; een augmented reality-app waarmee kinderen samen met PinPin, een virtuele pinguïn, spelenderwijs en in een veilige omgeving leren omgaan met geld. Financiële transacties spelen zich hoofdzakelijk af in het digitale domein. Geld wordt daardoor minder tastbaar en dat heeft impact op de financiële ontwikkeling van de jeugd.

Financiële opvoeding

Volgens Maarten Kolkman, verantwoordelijk voor particuliere klanten bij Rabobank, draagt PinPin bij aan de financiële opvoeding van jonge kinderen. 'Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld en de waarde ervan. Daarmee leggen ze een stevig fundament voor financiële zelfredzaamheid.' Ook onderzoek van Nibud wijst uit dat wie jong met geld om leert gaan, zijn zaakjes later beter op orde heeft. Kolkman vervolgt: 'Door te kiezen voor een innovatief medium als augmented reality (een vermenging van de digitale en werkelijke realiteit) sluiten we aan bij de belevingswereld van kinderen. Dat maakt Rabo PinPin als zakgeld-app uniek en maken we leren omgaan met geld leuk én leerzaam.'

PinPin

Via augmented reality kunnen kinderen PinPin, de bewaker van hun spaargeld, altijd en overal tevoorschijn toveren. Bijvoorbeeld op het schoolplein of aan de ontbijttafel. Door goed voor PinPin te zorgen en met de pinguïn te spelen, verdienen kinderen zogenaamde pegels (virtueel geld). Daarmee kunnen ze nieuwe spullen voor PinPin kopen en raken ze gewend aan digitale, financiële transacties. Dankzij een koppeling met de echte Rabobankrekening kan het kind ook zijn of haar eigen echte saldo checken en spaarpotjes bijhouden. Echte euro's uitgeven is niet mogelijk met Rabo PinPin.

Onzekerheid

Het idee voor de zakgeld-app komt van de Rabo-klanten zelf. Kolkman: 'We bespeuren onzekerheid bij ouders rondom het thema financiële opvoeding. Vroeger was het 'zakgeldmoment' dé gelegenheid om het met je kinderen over geld te hebben. Dat interactiemoment is er minder dan vroeger en daarom hebben we Rabo PinPin ontwikkeld. Ouders kunnen meekijken via een speciaal oudergedeelte en zien of er geld is bij gekomen, wordt gespaard of is uitgegeven voor PinPin. Dat biedt nu aanleiding om met je kinderen over geld te praten.'

Partners

Bij de ontwikkeling van Rabo PinPin is Rabobank technisch en strategisch bijgestaan door &samhoud media (gespecialiseerd in de ontwikkeling van virtual en augmented reality ervaringen) en &ranj (internationaal ontwikkelaar op het gebied van applied games). Jip Samhoud, oprichter van &samhoud media en Gaf van Baalen, mede-eigenaar van &ranj, over de app: 'Het is een vooruitstrevende keuze dat Rabobank augmented reality inzet voor financiële educatie. Realiteit wordt gekoppeld aan de virtuele wereld, zodat de technologie waarde toevoegt voor ouder en kind.' Rabo PinPin is vanaf vandaag te downloaden in de app store (Iphone) en in de play store (Android):