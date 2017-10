Helft van de ondernemers bezig met kopen van een woning

De helft van de ondernemers heeft onlangs een huis gekocht of is van plan dat komend jaar te gaan doen. Dit blijkt uit onderzoek van Blauw Research in opdracht van Nationale-Nederlanden. Het grootste nadeel van ondernemerschap is volgens ondernemers dat zij moeilijk een hypotheek kunnen afsluiten.Kort ondernemerschap wordt door ondernemers blijkens onderzoek vaak als reden genoemd waarom een hypotheek niet mogelijk zou zijn.

Maar ook bij ondernemers die al langer actief zijn leeft het idee dat ze geen financiering kunnen krijgen voor de aankoop van een woning. De resultaten zijn opvallend omdat de mogelijkheden voor deze groep huizenkopers om een hypotheek af te sluiten recent verruimd zijn. Zo is het nu ook voor startende zzp’ers (zelfstandige zonder personeel) mogelijk om een hypotheek af te sluiten, met of zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zij kunnen gebruikmaken van een inkomensverklaring die opgesteld wordt door een onafhankelijk bureau.

Verbeteringen in aanvraagproces

Nederland telt bijna 1 miljoen ondernemers waarvan circa driekwart zzp’er is en dit aantal is groeiende. Monique Sueters, Directeur Hypotheken & Consumptief Krediet: ‘Nationale-Nederlanden vindt het belangrijk dat ook ondernemers een eigen woning kunnen kopen en heeft daarom een aantal verbeteringen doorgevoerd in het aanvraagproces voor een hypotheek. Zo is het proces van hypotheek aanvraag en beoordeling bij Nationale-Nederlanden versneld wat ook startende zzp’ers kansen biedt om een hypotheek af te sluiten, met of zonder NHG.’

Ondernemer heeft voorkeur voor hypotheekadviseur als persoonlijke begeleider

De ondernemers die deelnamen aan het onderzoek is ook gevraagd welke rol men van de hypotheekadviseur verwacht. Eén op de vijf ondernemers geeft de voorkeur aan een adviseur, die een noodzakelijke bemiddelaar is om de hypotheek rond te krijgen. Daar staat tegenover dat bijna twee van de drie ondernemers juist de voorkeur geeft aan een adviseur die optreedt als persoonlijk begeleider en zorgt voor een passend aanbod.

Onderzoek

Het onderzoek van Blauw Research is gehouden onder meer dan 250 ondernemers die zich recent hebben beziggehouden met het kopen van een woning en het afsluiten van een hypotheek of daar nu mee bezig is.

Bron: Nationale-Nederlanden