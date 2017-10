Worden hypotheken in Nederland binnenkort fors duurder?

Afgelopen vrijdag meldde persbureau Bloomberg dat het opkoopprogramma van de ECB, dat eind dit jaar zou aflopen, waarschijnlijk tot en met september 2018 zal worden verlengd. Wel wordt het maandelijkse bedrag verlaagd van € 60 miljard naar € 30 miljard per maand. Op 26 oktober is de eerstvolgende ECB-vergadering, dan zullen de beleggers meer duidelijkheid krijgen.

Als gevolg van dit nieuws daalde de rente op de kapitaalmarkt vrijdag in de loop van de dag naar de laagste stand van de afgelopen maand.

Nieuwe Basel-regelgeving?

Ook vorige week daalden de gemiddelde hypotheekrentes weer, al betrof het alleen de (middel)lange rentes. Hoewel de meeste geldverstrekkers (verzekeraars, regiepartijen) de afgelopen week hun rente verlaagden, valt op dat veel banken (ABN AMRO, ING, SNS) hun tarieven sinds drie weken juist (licht) verhogen. Dat is opmerkelijk omdat de kapitaalmarkt daar de laatste weken geen aanleiding toe geeft. Bovendien is het najaarsseizoen pas recent van start gegaan. De vraag rijst of de verhogingen wellicht al te maken hebben met de aanstaande nieuwe Basel-regelgeving die voorschrijft dat banken meer reserves moeten aanhouden voor risico's op hun hypotheekportefeuilles. De kosten daarvan zullen waarschijnlijk leiden tot fors hogere hypotheekrentes. Hoewel het aandeel betalingsachterstanden in Nederland internationaal ook tijdens de crisis zeer laag was, lijkt hier in de nieuwe regels geen rekening mee te worden gehouden.

