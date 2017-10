Huiseigenaren: oppassen bij verhuur

Huiseigenaren die hun woning verhuren, bijvoorbeeld via Airbnb, moeten er rekening mee houden dat (tijdelijk) verhuren niet zonder meer is toegestaan door de geldverstrekker. Bij verreweg de meeste hypotheekproducten (ongeveer 80%) is verhuur aan toeristen uitgesloten in de hypotheekvoorwaarden. Bij slechts 5% van de producten is deze vorm van verhuur in principe toegestaan, bij het restant dient er vooraf toestemming gevraagd te worden.

In het uiterste geval kan het tóch verhuren van de woning leiden tot het direct opeisen van de lening door de geldverstrekker of zelfs executieverkoop. Dit blijkt uit onderzoek van MoneyView waarvan de resultaten in een Special Item zijn gepubliceerd.

Voorwaarden

Ook bij andere vormen van verhuur, bijvoorbeeld bij ‘proefsamenwonen’ of pensionering (waarbij de huiseigenaar zelf elders gaat wonen en de eigen woning verhuurt) staan geldverstrekkers niet te trappelen om hier aan mee te werken: bijna 90% wijst deze vormen van verhuur zonder meer af. De enige aanleiding waarbij verhuur van de woning bij ruim de helft van de geldverstrekkers wél mogelijk is, is bij een (tijdelijk) verblijf buiten Nederland wegens het aanvaarden van een baan in het buitenland. Wel moet er dan veelal een ‘Diplomatenclausule’ in het verhuurcontract zijn opgenomen. Huiseigenaren dienen zich dan ook zeer goed te vergewissen van de voorwaarden die de geldverstrekker hanteert als zij overwegen om hun woning -al dan niet tijdelijk- te verhuren, omdat de consequenties verstrekkend kunnen zijn.

MoneyView ProductRating

Zoals te doen gebruikelijk, publiceerde MoneyView in het Special Item ook de ProductRating voor ‘Voorwaarden’ en ‘Prijs’. MoneyView onderzocht hiertoe de rentes en de voorwaarden van alle Lineaire, Annuïteiten- en Aflossingsvrije hypotheken in de markt. In onderstaand overzicht staan per categorie de producten die de maximale score van 5 sterren behalen:

Bron: MoneyView