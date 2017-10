Eerste hypotheek-koffiebar van Nederland geopend

De eerste hypotheek-koffiebar van Nederland heeft zijn deuren geopend. De Hypo TakeAway-koffiebar biedt naast koffie en thee, laagdrempelig en scherp geprijsd hypotheekadvies voor starters op de woningmarkt in een relaxte en eigentijdse omgeving. “Het traditionele hypotheekkantoor op de hoek heeft zijn langste tijd gehad”, zegt Peter Ruys, directeur van Hypotheek24.nl.

"Het is er saai, niet van deze tijd en het hypotheekadvies is vaak duur.Wij bieden hypotheekadvies aan voor slechts 350 euro in een hippe koffiebar die de huizenzoekende millenial zal aanspreken". Hypo TakeAway is te vinden op de Ferdinand Bolstraat, midden in de Amsterdamse Pijp.

Snelle van online, persoonlijke van een winkel

Milennials regelen graag dingen online. Van het regelen van een date via Tinder of Happen tot het boeken van een vakantiespot via AirBnB. Het regelen van een hypotheek is voor sommige echter een grote stap en een onbekend proces. En dus hebben ze toch ook de behoefte eerst even laagdrempelig met een specialist te sparren. Hypo TakeAway combineert het slimme en snelle van online met het persoonlijke van een winkel. "Mensen die bij ons langskomen lopen na een uurtje, als zij willen, met hun hypotheekrenteaanbod weer naar buiten", aldus Peter Ruys. "Maar ook voor alle vragen rondom het hypotheekproces kan je binnenlopen bij Hypo TakeAway. Waar de drempel bij het traditionele hypotheekkantoor vaak hoog is, maken wij die hier juist zo laag mogelijk. Muziekje, lekkere koffie en een fijne grote leestafel", zegt Ruys.

Hypo TakeAway is zeven dagen per week geopend en speciaal voor de jonge werkende doelgroep ook in de avonduren geopend. De eerste pilot-store is te vinden in het hart van De Pijp, een populaire woonwijk in Amsterdam. Het is de bedoeling dat bij succes ook in andere grote steden Hypo TakeAway’s worden geopend.

Besparen

Sinds 2015 biedt Hypotheek24.nl de mogelijkheid om zelf online je hypotheek te sluiten bij verschillende aanbieders. Hiervoor betalen ze slechts 650 euro. Wie ook hypotheekadvies wil, betaalt daarvoor slechts 300 euro extra. Bij de hypotheekadviseur op de hoek kost dat al snel 2.500 euro. In twee jaar tijd verwelkomde Hypotheek24.nl ruim 5000 klanten. "Een geweldig succes. We merkten ook dat veel mensen toch de behoefte hebben aan face-to-face-contact met een hypotheekexpert om even alles door te lopen. Aan die behoefte komen we hun met Hypo TakeAway nu tegemoet: laagdrempelig hypotheekadvies voor een scherp tarief in een aantrekkelijke omgeving", aldus Ruys.

Open koffie

In de Hypo TakeAway-koffiebar worden geregeld events gehouden. Van seminars met de gouden tips waar je om moet letten bij het kopen van een huis tot Open Koffie-sessies tweede en vierde dinsdag van de maand. Ook geldverstrekkers, zoals ABN en Aegon, zullen op korte termijn seminars organiseren in de koffiebar. Via www.hypotheek24.nl/hypotakeaway kunnen geïnteresseerden zich inschrijven.

Ruim aanbod

Met hypotheekadvies kan je via Hypotheek24.nl bij vrijwel alle reguliere geldverstrekkers een hypotheek afsluiten. Wie zelf zijn hypotheek wil regelen voor slechts 650 euro, kan terecht bij 13 verschillende aanbieders waaronder

ABN-AMRO, ASR, Aegon en Munt.