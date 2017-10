VIVAT opent Innovation Centre: VINCE

Verzekeraar VIVAT heeft het VIVAT Innovation Centre, kortweg VINCE, geopend. Door middel van co-creatie en het begeleiden van eigen personeel gaat VINCE helpen nieuwe ideeën vanuit VIVAT te realiseren. Door de opening van VINCE is VIVAT in staat haar innovatieve slagkracht verder te vergroten. VINCE is gevestigd in de start-up-community 'van B. Amsterdam'.

Innovatieve oplossingen

VIVAT wil het leven van haar klanten gemakkelijker maken en hen producten en diensten aanbieden die passen bij hun persoonlijke levensstijl. Het ontwikkelen van innovatieve oplossingen is essentieel om in de toekomst relevant te blijven voor klanten. Hiervoor is innovatie verworden tot een belangrijk speerpunt binnen VIVAT. VINCE is dan ook een logische volgende stap op weg naar een volledig nieuw digitaal VIVAT.

Co-creatie

Joost van Beveren, directeur Corporate Strategy & Change: "Met de opening van VINCE nemen we meer regie over de innovatie-ontwikkelingen bij VIVAT en gaan we het tempo daarin verhogen. We gaan onze eigen mensen opleiden om innovatie in de praktijk te brengen, met hulp van externe partijen. Wij geloven namelijk erg in co-creatie. We hebben de blik naar buiten toe nodig, wij excelleren doordat mensen ons blijven uitdagen. Hier in 'B. Amsterdam' worden we omringd door start-ups, en onze strategische partner Startupbootcamp zit op dezelfde etage. Een externe locatie geeft ons ook de ruimte om vrij te groeien, niet de gecultiveerde groei in een corporate omgeving waar de structuur al vast staat."

Accelerator-programma

Van Beveren: "VIVAT heeft er bewust voor gekozen om vernieuwing van onderop te laten beginnen. Met dat doel zijn we een innovatienetwerk gestart. Daar kan elke werknemer die het leuk vind en een interessante bijdrage wil leveren terecht. Bij VINCE gaan we deze ideeën krachtiger maken. We toetsen de ideeën en helpen die te verrijken. Vervolgens koppelen we deze aan het innovatienetwerk van start-ups en aan een accelerator-programma. Met als doel om tot een concreet product te komen, waarmee ook gelijk een pilot kan worden gestart."

Bekijk hier de 360°-video voor een rondleiding door VINCE.