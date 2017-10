Recordaantal leningaanvragen in derde kwartaal

Het gaat goed met de economie. Dat merken ook kredietverstrekkers en financieel tussenpersonen. Nooit eerder werden zoveel aanvragen voor een lening gedaan als in het derde kwartaal van 2017. Topdrukte in een periode die bekend staat als de rustigste tijd van het jaar. Dat meldt Ambtenarenlening op basis van eigen cijfers.

Drukste periode ooit

Volgens Richard Jägers van Ambtenarenlening was het derde kwartaal van 2017 uitzonderlijk druk voor verstrekkers en bemiddelaars van consumptief krediet. "Net als in veel andere sectoren, staat het derde kwartaal bekend als een relatief 'slappe' periode. Ik werk al meer dan 25 jaar in de kredietbemiddeling, maar de drukte van afgelopen zomer heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het derde kwartaal was veruit de drukste periode ooit", licht Jägers toe. "In de maanden juli tot en met september kregen we maar liefst 40 procent meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Van 3.244 aanvragen in het derde kwartaal van 2016 naar 4.554 aanvragen in dezelfde periode dit jaar. Van de banken waar wij mee samenwerken horen we dezelfde signalen terug."

Alle lichten op groen

Waarom juist de zomerperiode er zo uitschiet, kan Jägers wel verklaren. "Alle lichten staan op groen: de economie groeit, de werkloosheid daalt, het consumentenvertrouwen neemt toe en, niet onbelangrijk, de rente staat historisch laag. Inmiddels klinken er geluiden dat de rente weer omhoog gaat. Veel mensen willen dit voor zijn en sluiten juist nu nog een lening af." Die lage rente verklaart volgens de kredietbemiddelaar ook dat nog steeds veel mensen kiezen voor de zekerheid van een vaste rente op een persoonlijke lening ten opzichte van de variabele rente op een doorlopend krediet.

Over Ambtenarenlening

Bron: ANP