Nederlanders: grijze haren van financiën, gezondheid en kinderen

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over hun financiën, gezondheid en de kinderen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van ING waarin de vraag centraal staat: Waar krijgt u grijze haren van? Er zijn wel duidelijke verschillen. Mannen krijgen vaker grijze haren van hun pensioen dan vrouwen.

En 18-34 jarigen krijgen vaker grijze haren van hun financiën, terwijl 35-49 jarigen vaker grijze haren krijgen van hun kinderen. 65-plussers krijgen vaak grijze haren van hun gezondheid.

Opgroeiende kinderen

Opgroeiende kinderen zijn een belangrijke oorzaak voor ‘grijze haren’ bij ouders. Bij kinderen van 0-2 jaar krijgen jonge ouders vooral grijze haren van hun (eigen) slaapgebrek, ongelukken, het gevoel geleefd te worden en de grip op hun leven kwijt te zijn en huilbuien of driftbuien (van de kinderen). Bij peuters (3-6 jaar) krijgen vaders en moeders vooral grijze haren van de ongelukken. Ook hebben zij zorgen over de opvoeding en de ontwikkeling van hun kind. En huilbuien en driftbuien van peuters bezorgen nog steeds 15% van de ouders grijze haren. Bij kinderen van 7 tot 11 jaar is de verslaving aan mobiele apparaten een bron voor grijze haren, gevolgd door de groei en ontwikkeling van het kind en de kans op ongelukken. Bij kinderen op de middelbare school (12-17 jaar) houden het internetgedrag, de schoolprestaties en de verslaving van de kinderen aan mobiele apparaten hun ouders wakker. Bij kinderen van 18 jaar en ouder maken ouders zich vooral druk om hun uitgavenpatroon, direct gevolgd door de partner van hun kind. Ook gebruik van alcohol/drugs en bijbaantjes of de carrière zijn een reden voor zorgen. Overigens geeft 41% van de ouders met kinderen van boven de 18 jaar aan geen grijze haren te krijgen van hun kinderen.

Zeurende collega’s en wereldproblemen

Werkenden krijgen het vaakst grijze haren van hun collega’s. Het gaat dan om gebrek aan collegialiteit, zeurende collega’s en luiheid. Mannen maken zich vaker druk om trage beslissingen binnen het bedrijf. Als ze denken aan wereldproblemen dan krijgen 45% van de Nederlanders grijze haren van terrorisme. Ruim een derde van de 65-plussers krijgt grijze haren van president Trump. 50-plussers maken zich meer zorgen over de vluchtelingenproblematiek, dan jongere Nederlanders.

Financiële zaken

35% van de Nederlanders krijgt grijze hare van de lage rente op hun spaarrekening. Ook belastingaanslagen en hun pensioenzaken houden Nederlanders bezig. Opvallend is dat mensen tussen 18-34 jaar zich veel meer dan anderen zorgen maken over hun eigen uitgavenpatroon.

Rationale onderzoek

Het onderzoek Waar krijgt u grijze haren van is in september 2017 uitgevoerd door Panel Inzicht in opdracht van ING Nederland onder een representatieve steekproef van 1.000 respondenten van 18 jaar en ouder.